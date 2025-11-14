Pantallazo

Kosak presentó chats con Gorzy por la investigación de su desvinculación de “Buscadores”

La periodista Fernanda Kosak presentó en la mañana de este viernes capturas de pantalla de chats con Sergio Gorzy tras la resolución del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) en la investigación que realizó de oficio tras la desvinculación de la comunicadora del programa Buscadores, emitido por Canal 5.

La polémica surgió luego de que la comunicadora asegurara que el conflicto en la Franja de Gaza era “un genocidio” por parte de Israel. Estas declaraciones las realizó en una editorial realizada en Campaña del miedo, programa que se emite por el canal de streaming Dopamina.

Tras esto, Gorzy —según explicó Kosak en su programa de streaming— “se sintió ofendido, dolido y personalmente atacado”. Posteriormente la comunicadora dejó de ser convocada al panel. Tras esto, el Secan realizó una investigación, que determinó que no hubo censura por parte de Canal 5.

Secan realizó una investigación de oficio, en la que resolvió: “No se logró acreditar que las autoridades del Secan-Canal 5 hubieran censurado a Kosak, ni que hubieran participado en la decisión respecto a su no participación en el programa Buscadores”, informó Búsqueda y confirmó Montevideo Portal.

Este viernes, Kosak presentó ante los investigadores capturas de chats con Gorzy, con el objetivo de que la investigación continúe y tenga una resolución distinta.

