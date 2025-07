La desvinculación de Fernanda Kosak de “Buscadores”: su versión y la de Sergio Gorzy

Pantallazo

La periodista Fernanda Kosak abordó este jueves su desvinculación del programa Buscadores, que se emite por Canal 5 y VTV, al tiempo que el director y conductor del ciclo, Sergio Gorzy, también dio su versión de lo sucedido.

Kosak narró lo acontecido en un editorial que realizó en Campaña del miedo, que se emite por el canal de streaming Dopamina. “Era un tema que quería evitar, pero no respetan mis deseos de no publicar cosas”, comenzó. Mi situación laboral se hizo pública y gente muy amable, muchos organismos, me pidieron para interceder, y yo tampoco quería tanto, entonces dije: necesito hablar yo de una vez por todas”, continuó.

La periodista señaló al inicio que Gorzy la convocó “muy generosamente” en febrero de 2024 y que concurría dos veces por semana. “Un buen día, vine a este programa ­[por Campaña del miedo], que es mío, y tuve una opinión que para mucha gente de la colectividad judía fue muy fuerte acerca de la situación en Israel y Gaza. Y después, por el alboroto que generó dentro de la colectividad, mandé un mensaje, que también circuló, en el que explicaba por qué había dicho lo que había dicho”, narró.

“Entre otras cosas, yo decía que los voceros de la comunidad, que es muy diversa, que tiene muchas opiniones distintas, no podían ser siempre los mismos y no podía ser gente que dijera cosas como que no hay inocentes en Gaza. Y que, para mí, esa no era una forma solo de expresar lo que sentía, sino que era la forma de tender puentes y de desactivar el antisemitismo que está cada vez más fuerte”, agregó después.

Según explicó Kosak, el mensaje y su editorial le llegaron a Gorzy, “que se sintió ofendido, dolido y personalmente atacado”. Después de eso, tuvimos una larga conversación al respecto. Me dijo que estaba en 'shock' y que por ahora no iba a estar más convocada, y bueno, ese por ahora se tornó para siempre.

La periodista dijo que no buscaba “victimizarse”, ya que se trataba del programa de Gorzy y su decisión, y no de algo vinculado a Canal 5 o VTV. También insistió con que no pretendía hacer pública la situación de algo que ocurrió “hace dos meses”, pero marcó que otras personas lo difundieron.

Gorzy, por su parte, habló con el semanario Búsqueda sobre la desvinculación de Kosak. El conductor dijo que “se viralizó un editorial de ella en su streaming” y en algunos televidentes del programa “no cayeron bien algunas expresiones o forma de hablar”. “No fue en Buscadores, pero no contribuyeron para generar la imagen de panelista de un programa de otro tipo”, señaló.

“Yo convoco a los periodistas semana a semana, sin compromiso de cantidad de veces, y no la dejé sin trabajo, porque no es empleada mía. Cuando saltó el problema, que fue hace un mes y medio, le dije que ‘por ahora’ no la iba a convocar más, pero no le dije: ‘nunca más’.”, sumó después Gorzy en sus declaraciones al semanario, y más adelante apuntó: “Le gustó a algunos que alguien diga ‘genocidio’ y creen que por eso la sacamos”.

También dijo que la decisión “no tiene que ver con censura o por pensar diferente” y citó el caso de un panelista que hace dos años insultó a otro al aire. Según dijo, en ese caso, había tomado la decisión de dejarlo de convocar al implicado, aunque finalmente esa persona “se bajó solo”.

De acuerdo con lo afirmado por el director del programa, a las tres semanas Kosak “entendió que era definitivo” y salió del grupo de WhatsApp del programa.