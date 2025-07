Fernanda Iglesias mostró un audio de la supuesta amante de Diego Latorre y reveló detalles

Pantallazo

Luego de que Yanina Latorre desmintiera públicamente nuevos rumores de infidelidad por parte de su esposo, Diego Latorre, el conflicto sumó un capítulo inesperado. Fernanda Iglesias se metió de lleno en la polémica al exponer en sus redes un misterioso mensaje que recibió sobre un reencuentro romántico con un exfutbolista... que encajaría con el perfil de Latorre.

“Fer, cuando tengas tiempo me gustaría contarte la historia de un reencuentro con un compañero de quinto año (él fue un jugador de fútbol muy famoso, esposo de una panelista rubia muy vigente). Nos conocimos en Bariloche en 1986. Hermoso reencuentro. Un montón”, decía el mensaje que Iglesias compartió públicamente.

Sin dar nombres pero dejando entrever a quién se refería, Fernanda lanzó con ironía: “Tengo chats y todo el cuento de cómo fue el encuentro. Pero no lo voy a contar. Lo dejo a tu criterio, amor”.

Más tarde, Iglesias reveló que uno de los dos protagonistas de la historia se comunicó directamente con ella. “Una de las partes involucradas me pidió que por favor no publicara nada. No me desmintió nada… tipo Lourdes Sánchez”, comentó, aludiendo a la famosa frase de “no lo desmintió, pero pidió que no se diga”.

La presión de Pepe Ochoa en LAM y la propia Yanina desde SQP, quienes la acusaron de “no animarse” y de ser “farsante”, terminó haciendo efecto. Finalmente, Fernanda Iglesias decidió mostrar públicamente un mensaje directo que recibió de Diego Latorre, donde él le preguntaba si podía llamarla.

“¿Dijeron que nadie me llamó?”, escribió Fernanda junto a la captura del chat con Diego Latorre. Y adelantó que hay más por contar: “Y cuando escuchen el audio que tengo, se caen de orto Me voy a dormir. ¿Por qué hago esto? Porque estoy harta de que mientan sobre mí. Buenas noches”, cerró tajante.

