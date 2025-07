Yanina Latorre negó nuevo rumor de infidelidad de Diego y le respondió a Fernanda Iglesias

Pantallazo

Yanina Latorre rompió el silencio en LAM (América TV) luego de que Fernanda Iglesias dejara entrever en sus redes una nueva presunta infidelidad de Diego Latorre. La periodista aseguró que había recibido mensajes pidiéndole que no contara la información y que tenía pruebas del supuesto encuentro.



fernanda iglesias da a entender q tiene chats de diego latorre con otra mina???? YANINA la va a DESTRUIR pic.twitter.com/9e1VO0LHv7 — feli (@nom0leste) July 13, 2025

“Y con respecto al mensaje tengo chats y todo el cuento de cómo y dónde fue el encuentro. Pero no lo voy a contar: lo dejo a tu criterio, amor”, lanzó Iglesias desde sus historias de Instagram, en tono irónico y picante.

APRETARON a Fernanda Iglesias para que NO CUENTE MAS de los nuevos (supuestos) cuernos de Diego Latorre a Yanina... MEH. ?? https://t.co/7rcobwalDN pic.twitter.com/cR8F8lAoWd — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) July 14, 2025

Fernanda Iglesias redobla la apuesta en Instagram, muestra un chat con Diego Latorre y anuncia que tiene un audio que nos hará "caer de orto". pic.twitter.com/rWBOGQ981a — emi (@eeemiliano) July 15, 2025

Ángel de Brito, conductor del programa, fue directo y le preguntó a Yanina: “¿Qué le pasa a Fernanda Iglesias con vos?”. A lo que la panelista respondió: “No tengo idea, me enteré porque me fueron diciendo; no lo había visto. Yo no tengo ningún problema con ella, entiendo que no le gustó lo que contamos de las peleas”.

Lejos de evadir el tema, Yanina enfrentó el rumor con firmeza y desafió a su colega: “Que cuente. Ni Diego ni yo hablamos con Fernanda. Yo no la llamé ni nada, te juro por Dios. Ni me hago cargo de las cosas cuando no está mi nombre”.

En 2017, Diego Latorre estuvo en el centro de la polémica tras confirmar públicamente su infidelidad con Natacha Jaitt, un episodio que sacudió su vida personal y mediática. El exfutbolista admitió que fue un error y explicó que buscaba emociones fuertes fuera de su matrimonio. A pesar del escándalo, Yanina Latorre, su esposa, decidió continuar con la relación y se refirió al tema en varias oportunidades, dejando claro que, aunque fue una situación dolorosa, no significó el fin de su vínculo.

?? FERNANDA IGLESIAS NO DA TREGUA: APUNTÓ CONTRA PEPE OCHOA Y YANINA LATORRE



Cc #LAM en América TV ?? @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/AVioPllamw — América TV (@AmericaTV) July 14, 2025