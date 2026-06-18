Duro descargo de Occhiato luego de que Florencia Peña dio la falsa muerte de Jorge Messi
El creador de Luzu se mostró indignado tras la noticia falsa y anticipó que “corresponde una revisión interna” tras el error cometido.
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18.06.2026 15:05
Durante la emisión de su programa en Luzu TV, la conductora Florencia Peña interrumpió el aire para dar una falsa primicia: “No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi”, lanzó ante la sorpresa de sus compañeros, buscando de inmediato precisiones de su producción.
Minutos después, al advertir el error, la actriz intentó retractarse en directo: “Che, fake… Me lo tiraron por acá y yo no estaba mirando, ojalá que no”. Antes de cerrar el tema, reflexionó sobre los riesgos de la inmediatez en el streaming y concluyó arrepentida: “Te podés comer la curva, pedimos disculpas”.
"Flor Peña":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026
Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF
El episodio generó una fuerte indignación en las redes y provocó la reacción del entorno del futbolista. La familia de Messi emitió un comunicado oficial desmintiendo la noticia, aclarando que Jorge Messi se encuentra recuperándose favorablemente y exigiendo “responsabilidad, prudencia y humanidad” ante la situación.
El escándalo escaló al punto que Nicolás Occhiato, creador de Luzu TV, se distanció públicamente en sus redes sociales: “Lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan”. Sin filtros, el productor cerró de forma tajante: “Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible”.
Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total.— Nico Occhiato (@NicolasOcchiato) June 18, 2026
Corresponde una revision interna y una sanción contundente porque fue un error…
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