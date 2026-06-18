La familia de Messi desmintió los falsos rumores de muerte con un fuerte comunicado

Luego de que, en las últimas horas, trascendiera una noticia falsa sobre el fallecimiento de Jorge Messi, su entorno familiar más cercano decidió romper el silencio. A través de un comunicado oficial difundido este 18 de junio de 2026, la familia desmintió categóricamente las versiones extremas sobre su salud y aclaró cuál es la situación médica real que atraviesa en este momento.

En el escrito, manifestaron que Jorge Messi se encuentra, actualmente, bajo estricto seguimiento médico, recuperándose y evolucionando de manera favorable dentro del cuadro de salud que presenta.

El comunicado sirvió, también, para expresar el profundo malestar de los allegados del futbolista ante la circulación de información falsa y malintencionada. “La familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, señalaron con firmeza, haciendo hincapié en el impacto negativo que generan los rumores irresponsables en el entorno de una persona enferma.

Asimismo, aclararon que únicamente el círculo íntimo cuenta con datos reales y precisos sobre su evolución, por lo cual solicitaron desestimar cualquier versión que no provenga de los canales oficiales. Hacia el final del mensaje, hicieron un llamado a la prudencia y a la humanidad de los medios y el público, agradeciendo, a su vez, las genuinas muestras de cariño recibidas y pidiendo que se preserve la confidencialidad e intimidad de toda la familia durante este proceso.