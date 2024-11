Del Estadio a la Torre: la pregunta de Nico Falcón a Orsi por discapacidad y el mundial

Pantallazo

El presidente electo, Yamandú Orsi, brindó este miércoles su primera conferencia de prensa desde Torre Ejecutiva, tras mantener una reunión con el actual primer mandatario, Luis Lacalle Pou.

El exintendente de Canelones, que asumirá el 1° de marzo de 2025 como presidente, informó que el encuentro con Lacalle fue el primero de la transición entre “el presidente electo y el presidente en funciones”.

Entre los periodistas acreditados para hacer preguntas durante la conferencia de prensa, la última consulta al presidente electo fue realizada por Nicolás Falcón, figura reconocida por sus preguntas en conferencias de prensa de temática deportiva.

“Buenas tardes, Yamandú. Nicolás Falcón. Dos consultas: ¿el tema discapacidad pasa a ser prioridad? Y si Uruguay clasifica al mundial, ¿irías al partido inaugural de 2026?”, preguntó.

“Dos preguntas, Nico. Un gusto”, respondió primero Orsi y Falcón replicó: “Mirá que no importa la amistad que tenemos, eh”.

“No importa. Aparte es canario y uno tiene que sacarse la camiseta de canario. Con respecto al tema de la discapacidad puedo decir que sí y ya está. Pero es bastante más complejo que eso. Lo que creo es que hay que tomar mucho de las experiencias exitosas y me consta que no solo nosotros las podemos tener. Está bueno que cada tanto nos sacudan con este tema, porque pensamos que tenemos todo hecho y en realidad no es así. A nivel nacional a veces hay empujes y aflojes en algunos temas. Vi algún programa de gobierno que planteaba la creación de una institucionalidad nueva para hacerse cargo del tema discapacidad, pero me gustaría revisarlo. No sé si es necesario eso o empezar a generar estímulos más descentralizados. Trabajar más con las intendencias”, contestó Orsi.

“Y si me invitan al mundial, ¿quién puede decir que no? Sea donde sea y si juega Uruguay mejor todavía. Pero te anticipaste demasiado, falta mucho. Vamos juntos”, bromeó Orsi sobre el final.

Falcón es el periodista que, en las conferencias de prensa posteriores a los partidos de fútbol, suele salirse de los esquemas y hacer preguntas que a veces descolocan al protagonista. Tiene una parálisis cerebral que le genera alguna dificultad en la forma de su dicción, pero el contenido suele ser punzante y, periodísticamente, rendidor.

