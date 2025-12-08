Contenido creado por Gonzalo Charquero
Pantallazo
Su vida a través del humor

De sus días “De igual a igual” a Roque Tarasca: las múltiples facetas de Gaspar Valverde

El actor y presentador de televisión apostó por hacer reír como una forma de comunicar.

08.12.2025 10:50

Lectura: 2'

2025-12-08T10:50:00-03:00
Compartir en

Montevideo Portal

Actor, presentador de televisión, y hasta cantante de rock, Gaspar Valverde se metió con los años en el día a día de los hogares uruguayos, con múltiples participaciones en diferentes programas, en los que apostó por el humor como herramienta de comunicación.

Valverde, que trabajó durante más de tres décadas en televisión, teatro y streaming, murió este lunes tras un accidente cerebrovascular que lo dejó en terapia intensiva. 

Durante su carrera, participó en ciclos como Maxi animados, De igual a igual, Terapia de pareja, Bienes gananciales, Yo y tres más, y Polémica en el bar, entre otros.

“Haber trabajado con Cacho De la Cruz y con Omar Gutiérrez es haber trabajado con los números uno. Aprender, escuchar, tomar unos mates. Omar era un tipo campechano, que venía y entrevistaba a los más grandes presidentes y a los más grandes artistas. Y lo veías y no se le movía el pulso de meterle el cuchillo a nadie. Era un vecino y los vecinos se sentían identificados con esa persona. Eso fue una experiencia impresionante”, dijo en setiembre de este año durante una entrevista en El Living de Canal 5.

Su vida artística también tuvo una faceta musical, al liderar la banda de rock Planeta Urbano.

También desarrolló diferentes personajes como Roque Tarasca y otros espacios de humor, como CSI Las Piedras.

Montevideo Portal


%%JS_BOTTOM+{ }JS_BOTTO M%%