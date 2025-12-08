Murió Gaspar Valverde, figura de la televisión uruguaya, a los 50 años

Pantallazo

Falleció a los 50 años el comunicador, actor y humorista Gaspar Valverde, después de haber sufrido un accidente cerebrovascular y haber estado internado en terapia intensiva, confirmó su familia a Montevideo Portal.

El comunicador trabajó más de tres décadas en televisión, teatro y streaming. Inició su formación en El Circular, donde estudió con Chaty Peláez y Nubel Espino, y debutó en teatro para niños antes de incorporarse a la televisión. Con el correr de los años, participó en ciclos como Maxi animados, Bienes gananciales, De igual a igual, Yo y tres más, Polémica en el bar, entre otros.

A lo largo de su carrera, trabajó junto a referentes como Cacho de la Cruz, Omar Gutiérrez, Alberto Sonsol, Jorge Piñeyrúa y Álvaro Navia, integrándose a programas de gran llegada popular. Últimamente formaba parte del streaming en Fipo TV. En paralelo, tuvo experiencias en cine y continuó vinculado al teatro.

Luego de un largo noviazgo con Karina Vignola, con quien se casó en 2011, anunció su separación en mayo de 2022. Tienen dos hijas en común: Luana y Alina.

En los últimos años atravesó diversos problemas de salud: había sido operado de un carcinoma de piel y transitó un período de depresión asociada a su separación, dificultades laborales y la muerte de su padre. Según había contado públicamente, se encontraba en tratamiento psicológico y psiquiátrico, y había retomado su rutina con estabilidad.

El pasado lunes 28 de octubre, Valverde sufrió un nuevo quebranto de salud en la grabación de su streaming Imperfectos, el show en el que estuvieron invitados Diego Godín, Luis Orpi y Rosina Benenati. En el rodaje, el conductor se desvaneció, por lo que se debió suspender la grabación. En ese momento fue internado en observación.