De qué falleció el artista Gaspar Valverde y por qué su muerte se dio de manera repentina

Este fin de semana, el cuadro de salud del artista uruguayo Gaspar Valverde se volvió complejo luego de sufrir un grave sangrado en el cráneo que hizo que fuera internado de inmediato en terapia intensiva.

A los pocos minutos, los médicos le diagnosticaron muerte cerebral, por lo que el cuerpo de Valverde se valía solo de una máquina que lo hacía respirar de forma artificial. Como Valverde era donante de órganos, el protocolo exige que antes de desconectarlo del aparato, deban pasar por lo menos 24 horas.

Precisamente, el actor y humorista falleció de un aneurisma, que es una expansión de una arteria debido a la debilidad en la pared del vaso sanguíneo. Los médicos indicaron que Valverde sufrió dos de esos episodios en menos de 30 minutos, lo que terminó siendo definitivo para su posterior fallecimiento.

Si bien es complejo saber la causa que provoca los aneurismas, existen conductas o hábitos que colaboran, como la hipertensión, el colesterol y el tabaquismo, que generan consecuencias en las paredes arteriales.

Con respecto a los síntomas, en líneas generales, los aneurismas interiores no suelen presentar avisos previos a su desarrollo. Simplemente, las se expanden hasta explotar y provocar el sangrado extremo dentro del cráneo.

