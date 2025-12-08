De “muy solidario” a “gran comunicador”: conmoción por la muerte de Gaspar Valverde

La muerte del actor, humorista y comunicador Gaspar Valverde a los 50 años conmocionó la sociedad uruguaya, que lo recordó con anécdotas y compartió sentidos mensajes por la pérdida.
Valverde murió este lunes después de haber sufrido un accidente cerebrovascular que lo mantuvo en terapia intensiva en el Sanatorio Americano, donde falleció.
El comunicador Christian Font compartió una foto con el humorista y escribió: “Sin palabras… Volá alto, loquito. Gracias por las risas”. Diego González también reaccionó a la noticia: “Descansá en paz, Gaspar, abrazo apretado a su familia y amigos”.
“Se fue Gaspar, gran persona, excelente compañero de laburo, muy solidario. Se le va a extrañar mucho. Día de tristeza absoluta. Un horror la prensa buscando la primicia que jugó con los sentimientos de la familia”, escribió Robert Moré.
Desde el terreno del sistema político uruguayo, la diputada del Movimiento de Participación Popular Julieta Sierra escribió: “Tristísima noticia la del fallecimiento de Gaspar Valverde, gran comunicador de nuestro país, que hoy está de luto”.
Tristísima noticia la del fallecimiento de Gaspar Valverde, gran comunicador de nuestro país, que hoy está de luto. Abrazo enorme a toda su familia y compañeros.— Julieta Sierra (@julietasierraf) December 8, 2025
se fue Gaspar, gran persona, excelente compañero de laburo, muy solidario. se le va a extrañar mucho.— robert moré (@robertmoreactor) December 8, 2025
dia de tristeza absoluta.
un horror la prensa buscando la primicia que jugo con los sentimientos de la familia.
Conmocionado y sorprendido con la triste noticia del fallecimiento de Gaspar Valverde, una persona tan joven.— Damián Tiscornia ?? (@DamiTiscornia) December 8, 2025
Se lo recordará buscando siempre sacar una sonrisa y mirar el lado positivo de las cosas.
Vaya el saludo a su familia, a Karina y a sus hijas Luana y Alina. QEPD pic.twitter.com/pRoP7GklGD
?? Gaspar Valverde falleció este lunes 8/12/25 a los 50 años de edad— HACEMOS LO QUE PODEMOS (@HLQP_) December 8, 2025
Q.E.P.D. pic.twitter.com/wgo4EE8skn
