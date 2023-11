Banda telonera de The Cure canceló shows de Latinoamérica y ya no tocará en Uruguay

La mítica banda inglesa The Cure visitará Uruguay el próximo 27 de noviembre como parte de su gira Shows of a Lost World. Según había sido anunciado, tocarían junto a Just Mustard —una banda experimental irlandesa— y The Twilight Sad —grupo de indie rock y noise rock escocés—.

Sin embargo, este último tomó la “difícil decisión” de cancelar sus presentaciones en Sudamérica “debido a mala salud dentro de la banda”, lo que incluye su espectáculo en Uruguay. “Esperamos que entiendan, nosotros esperamos volver y tocar para ustedes pronto”, comunicó la banda este viernes a través de sus redes sociales.

En tal sentido, The Cure también informó en Twitter que The Twilight Sad no formaría parte de la gira. “Los teloneros de reemplazo serán anunciados a la brevedad”, informaron este sábado.

DUE TO ILL HEALTH IN THE BAND THE TWILIGHT SAD WILL NOT BE ON THE LATIN AMERICAN LEG OF OUR SONGS OF A LOST WORLD TOUR. WE HOPE THEY GET WELL VERY SOON. REPLACEMENT SUPPORT ACTS WILL BE ANNOUNCED SHORTLY. https://t.co/mFX522Lwzk