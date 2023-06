La espera terminó: el concierto de The Cure en Uruguay tiene fecha y lugar

Cultura

El pasado 3 de mayo fue un gran día para los fanáticos de The Cure. Robert Smith, fundador, líder y vocalista de The Cure anunció en su cuenta de Twitter que la mítica banda inglesa, ícono del new wave, visitaría Uruguay este 2023 como parte de la recorrida sudamericana de su gira “Shows of a lost world”. Si bien Gaucho, productora nacional a cargo del espectáculo, había confirmado que la banda vendría en el marco del festival Primavera 0, aún se desconocía la fecha y lugar.

Este viernes 23, la noticia —tan esperada por muchos— llegó. Gaucho confirmó que The Cure, la banda detrás de éxitos como “Boys Don’t Cry”, “Friday I’m In Love”, entre otros, se presentará en el Antel Arena el próximo 27 de noviembre.

Además, tocarán Just Mustard —una banda experimental irlandesa— y The Twilight Sad —grupo de indie rock y noise rock escocés—.

Las entradas estarán a la venta por Tickantel. Habrá una preventa exclusiva para clientes del banco BBVA a partir del 26 de junio a las 12:00, que durará hasta el 28 a las 11:59. La venta general se habilitará el 28 a las 12:00.