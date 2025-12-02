“Situación compleja, dura, triste”: presentador de TV Ciudad por reestructura en el canal

Pantallazo

Josema Caraballo, periodista y conductor en TV Ciudad, se refirió a la reestructura en el canal de la Intendencia de Montevideo, lo que definió como “una situación compleja, dura y triste”.

“Hay muchos programas de la programación actual que no van a estar en 2026. Según nos explicó la dirección del canal, han cumplido su ciclo. Y bueno, muchos de esos comunicadores se van a reconvertir en otras tareas, y algunos contratos se terminaron hasta nuevo aviso, o determinadas producciones que pueden llegar a venir más adelante”, dijo este lunes en su programa Así las cosas, que se emite por el streaming de TV Ciudad.

“Hay que decirlo: es una situación compleja, dura, triste. Además, porque muchas de las personas que conocemos nosotros se quedan sin trabajo y nunca es una buena noticia que un trabajador se quede sin su fuente laboral. Está dentro de las reglas de juego; las podemos compartir o no, pero, bueno, es la decisión de la dirección”, señaló.

¿Qué pasa con @TVCIUDADuy? Pregunta que me hacen desde la semana pasada, HOY con el panorama (un poco) más claro, después de hablar con dirección, les puedo contar esto, podemos estar de acuerdo o NO con algunas determinaciones, pero acá está la posta, gracias por el aguante! ???? pic.twitter.com/yyTvkUhmxK — Josema Caraballo (@josemacaraballo) December 1, 2025

Caraballo confirmó que el programa Así las cosas no seguirá en 2026. La temporada 2025 finalizará el 18 de diciembre.

En su caso, tampoco estará al aire en la edición dominical del informativo, que conducía, pues dejará de emitirse los domingos. La última emisión, según dijo, será el 28 de diciembre.

El presentador comentó después que todavía desconocía si en su caso participará en alguno de los programas que se prevén para la grilla del año próximo.

