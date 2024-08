“Hay un solo villano en esta historia”: Tamara Pettinato tras escándalo de Fernández

Pantallazo

Después de ser protagonista de uno de los escándalos del expresidente Alberto Fernández, Tamara Pettinato hizo un descargo en el que apuntó a los medios de comunicación y al presidente de su país, Javier Milei.

Así, la comunicadora planteó en Final feliz (Blender) que con el video, que la muestra tomando cerveza en el despacho presidencial de la Casa Rosada con Fernández, se saca el foco de la denuncia por violencia basada en género de Fabiola Yañez. “Hay un solo villano en esta historia, y no soy yo”, afirmó la conductora.

“Que soy puta. Que soy gato. Que soy prostituta vip. Que tengo una asociación ilícita. Que fui a pedir por mi hermano para que me protejan. Que también me quise levantar a Milei. Que me escapé. Que me escondí. Que me fui al sur del país a esconderme. Que me voy a ir a vivir a otro país. Que fue en pandemia, cuando no se podía salir. Que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl y salí escondida en un baúl. Que cobré US$ 4.500 por un trabajo que me consiguió él, por supuesto. Que el señor de 65 del que conté una anécdota (muy linda) era él. Que tengo contratos varios con el Estado y saqué provecho y mucha plata por él”, comenzó Pettinato.

Esas fueron, según dijo, “algunas de las cosas” que dijeron sobre ella en la última semana, cuando se divulgó el video en cuestión. Como ya había dicho antes, Pettinato repitió que el encuentro con el expresidente se dio en el marco de una entrevista.

De este modo, apuntó a quienes emitieron esas declaraciones: periodistas argentinos e incluso Milei. “No lo escuché de gente común que te escribe en las redes o haters, como les dicen. Lo escuché de periodistas que tienen que decir la verdad, cuyo compromiso es informar y decir la verdad para que esa gente que los ve después forme una opinión y vaya y te putee en las redes”, expresó.

Asimismo, la conductora replicó a Milei, quien la trató de “prostituta” y como “parte de una asociación ilícita”.

“No me escondí, no me escapé, no tengo por qué esconderme ni escaparme ni irme del país. Me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional que es verte expuesto en algo que no elegís, que no se lo deseo a nadie”, explicó.

Pettinato aclaró que “nunca” tuvo el video, que “no estaba” en su teléfono, que “no salió” ella. Además, dijo que hasta el momento en el que se divulgó creía “que lo tenía una sola persona”.

“Con un video de un almuerzo corrieron el foco por completo de lo importante, que es una denuncia por violencia de género. Mezclaron todo, sacaron el foco de esa denuncia, me pusieron a mí en tapas de diarios hablando de esa denuncia; ponían mi vida. No tiene nada que ver una cosa con la otra”, sostuvo.

“Acá lo serio e importante es esa denuncia, y es lo que tienen que investigar. Tienen que escuchar a esa víctima. Este video no tiene nada que ver: es un chisme. Un chisme rosa, se le decía antes. Corrieron el foco de lo importante, me piden explicaciones a mí cuando no soy la persona que tiene que explicar”, agregó.