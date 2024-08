Tras el escándalo con Alberto Fernández, Tamara Pettinato romperá el silencio

Pantallazo

En las últimas horas, Alberto Fernández protagonizó un nuevo escándalo mediático luego de que se filtrara un video suyo junto a Tamara Pettinato en la Casa Rosada, en el que ambos se declaraban su amor.

Tras la viralización de este material, la conductora se ausentó de Bendita y del programa de streaming de Final feliz y se fue con su pareja a sur argentino a disfrutar de la nieve de Comodoro Rivadavia.

En el ciclo de Se escucha ofertas, Guille Aquino confirmó el regreso de la presentadora a su show de Blender TV. “Hoy a las 23 hs. Tamara Pettinato, Nazareno Casero y Lu Iacono. Vuelve Tamara”, dijo el conductor.

Augusto Tartúfoli adelantó en su cuenta de X uno de los temas de los que va hablar Tamara Pettinato luego del escándalo con el expresidente argentino: “Hoy rompe el silencio Tamara Pettinato en su programa de Blender. No hablará en Bendita, donde se siente descuidada.En Blender dirá que la persona de 65 años de la que habló como su novio que no sabía c.. NO ES Alberto Fernández.”

Hoy rompe el silencio Tamara Pettinato en su programa de Blender.

No hablará en Bendita, donde se siente descuidada.

En Blender dirá q la persona de 65 años de la q habló como su novio q no sabía coger NO ES Alberto Fernández. — Tartu (@TartuTV) August 15, 2024

La semana pasada, muchos usuarios recordaron la anécdota de la periodista en la que contaba en Final feliz que tuvo relaciones sexuales con un hombre de 65 años y el vínculo no terminó de la mejor manera.

“No hay edad para aprender. Yo salí con gente de 65. Es mi máximo. Yo tenía 35. No hacen las cosas mejor por ser más grandes, eh. Él me terminó acusando a mí de ‘basura sexual’ porque le hice todo un planteo de lo que hacía mal. Ahí terminó la relación, básicamente. No sé qué quiso decir. ¿Que soy una basura sexual? ¿Qué es una basura sexual? No se me ocurre nada”, comentó.

JAJAJAJAJAJA TAMARA PETINATTO LO RE QUEMÓ A ALBERTO

TIRÓ QUE LLEGÓ A LOS 65 SIN SABER GARCHAR, QUE LE PIDIÓ QUE NO COGIERA BRUTO Y SE ENOJÓ

POR ESO LA DEJÓ Y LE DIJO QUE ERA UNA BASURA SEXUAL JAJAJAAJA pic.twitter.com/meIWovVZv2 — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) August 9, 2024