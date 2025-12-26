“Hay crímenes mal investigados”: periodista argentino repasó el caso Chomnalez

Pantallazo

El periodista argentino Rolando Barbano lanzó el pasado jueves un episodio de su podcast Barbano en hechos reales, que se publica en el canal de streaming argentino Resumido, en el que abordó la historia detrás del asesinato contra la joven Lola Chomnalez.

El comunicador, que hace relatos de los “crímenes más famosos de la historia argentina”, le dedicó un video al caso de la joven de 15 años debido a que este domingo se cumplen 11 años del asesinato.

Chomnalez había viajado al balneario Barra de Valizas, en el departamento de Rocha, para pasar fin de año con su madrina, en una casa que alquilaron para disfrutar de los días de verano.

El 28 de diciembre de 2014, la adolescente salió a caminar sola por la playa de Valizas y, horas más tarde, su madrina debió realizar una denuncia a la Policía porque Lola no aparecía. Tras dos días de operativos policiales y rastrillaje, un pescador y su hijo encontraron el cuerpo de la joven a menos de 10 kilómetros del balneario donde Chomnalez se hospedaba.

Los resultados de la autopsia afirmaron que la causa de la muerte de la menor había sido “asfixia por sofocación”.

Tras varios años de investigación, la Justicia condenó a David Sena como autor del crimen a 27 años de prisión. Las autoridades comenzaron a sospechar del detenido debido a que encontraron su ADN en la mochila que llevaba puesta Chomnalez. Además, Ángel Moreira fue condenado a ocho años de prisión por encubrimiento del caso.

“La respuesta siempre estuvo ahí, en las pruebas que se levantaron el primer día, pero nadie las había analizado de la manera apropiada. Durante ocho años se trató de un crimen perfecto, doloroso, inexplicable. Ahora es la evidencia más grande de que la impunidad no depende de la habilidad del asesino, sino de la torpeza de quien lo persigue”, fue lo que dijo Barbano al iniciar el episodio.

“No hay crímenes perfectos: hay crímenes mal investigados”, agregó.

El comunicador fue contando los detalles de la investigación y explicando cada detalle del caso. Tras contar la cantidad de personas que fueron detenidas y posteriormente liberadas por no estar vinculadas al asesinato, el periodista aseguró: “La desorientación era total”.

El caso “fue tan mal investigado que siguió generando daño y victimizando a personas aún mucho tiempo después de ocurrido”, sentenció Barbano.

