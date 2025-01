“¿Harías todo por tus hijos? Yo meto el caño”: Gabriel Pereyra y la “tentación del narco”

Pantallazo

El periodista Gabriel Pereyra brindó una entrevista a Jorge Balmelli para su programa de streaming Al Weso. La nota completa se estrenará este miércoles a la hora 21.

Sin embargo, esta tarde se divulgó un adelanto en el que Pereyra habla sobre la “tentación del narcotráfico” en un contexto familiar crítico.

Balmelli le consultó al respecto con un ejemplo sobre un pescador en San Luis al que le ofrecen 10 mil dólares para que lleve un cargamento ilegal hasta altamar, donde sería recogido por otra persona.

“¿Quién resiste que le den 10 mil dólares para llevar un poco de droga a un lugar que vos tampoco te vas a enterar mucho quién es ni adónde va”, preguntó.

“A un tipo que no tiene nada, o poco y nada, alguien viene y 10 mil dólares es una locura”, agregó.

Ante esto, Pereyra dio una cruda respuesta. “Para mí la situación es tan grave que cualquier cosa que digas tiene que ser tan extrema que vas a generar reacción”, dijo como preámbulo.

“Si vos decís que sos capaz de hacer todo por tus hijos y estás en la lona de verdad, porque no tenés dientes, no tenés ropa, no tenés nada para ofrecer, sos inempleable, la basura que juntás no te da… Yo llego a ese punto y meto el caño”, afirmó.

“Para ser honesto conmigo mismo, si yo le quiero dar a mis hijos todo lo que puedo, yo meto el caño”, insistió.

Pereyra aclaró que no se siente “orgulloso” sobre eso. “¿Pero me llevás al límite y mis hijos pasan hambre? Ah no, papá”, expresó.

