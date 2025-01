Bergara se diferencia de posición de Castillo sobre elecciones en Venezuela: “Hubo fraude”

Política

Montevideo Portal

El líder de Convocatoria Seregnista y senador del Frente Amplio Mario Bergara discrepó con las declaraciones realizadas por Juan Castillo este martes sobre Venezuela.

El futuro ministro de Trabajo y secretario general del Partido Comunista del Uruguay (PCU) realizó declaraciones sobre la coyuntura política del país caribeño que le valieron críticas en el oficialismo, pero también en algunos sectores del Frente Amplio.

“Sobre la situación de Venezuela, el que se tiene que expedir es el actual gobierno. El Frente Amplio ya se ha expresado claramente, no tenemos que agregar más nada”, aseguró Castillo, y añadió: “Los venezolanos han elegido este gobierno y se está integrando allí”.

Consultado por Telemundo, Bergara afirmó que “el Frente tiene una postura de no avalar lo que ocurrió en las elecciones en Venezuela” el pasado 28 de julio.

“Los resultados no se conocen y no hay resultados legítimos. En lo personal estoy convencido de que hubo una situación de fraude en el conteo. Mi visión es muy negativa de todo el proceso venezolano. Lo del Parlamento [por la declaración realizada este martes] me parece que es un tema más de juego político”, dijo.

Sobre lo dicho por Castillo puntualmente, Bergara se limitó a decir que “no coincide con esa visión”.

Montevideo Portal