“Es difícil acompañar a un futbolista: uno deja de ser uno”: Anto Lima sobre su ruptura

Después de una nueva apuesta por el amor y de haberse instalado en Chile junto al futbolista Ignacio Colo Ramírez, Anto Lima confirmó a mediados de este mes en redes sociales que la pareja decidió separarse legalmente luego de 13 años juntos.

La modelo estuvo de invitada en Vamo arriba y habló sobre la ruptura con el futbolista del Everton de Chile. “Ya no estamos juntos, por ende, es mi retorno a Uruguay. Definitivo. Han pasado idas y vueltas, pero estamos haciendo todo legal, con los papeles firmados”, comenzó.

La comunicadora explicó las dificultades que supuso acompañar la carrera del Colo: “Es difícil acompañar a una persona que juega al fútbol porque uno deja de ser uno. Mi rutina era ir al gimnasio, llevar a los chicos al colegio, cocinar y esperarlo a él. Hoy en día no estábamos en la misma sintonía. Si tiene que ser más adelante, va a ser más adelante. Ahora yo iba para allá y él iba para el otro lado”.

Sobre los motivos de la ruptura, fue clara: “No fue por ninguna persona tercera. Fue lo mejor, de hablar como personas grandes. Antes de lastimarnos nosotros y a nuestros hijos, que son nuestro principal objetivo —de que tengan padres felices—, tomamos esa decisión dolorosa. Fue lo más maduro”.

Sin embargo, también reconoció que los rumores públicos afectaron a la pareja. Al ser consultada por Rusito González sobre el supuesto vínculo con el piloto Santiago Urrutia, Anto no lo negó: “Sí, obvio. ¿Para qué te voy a decir que no? Totalmente. El tema que todos saben, tan polémico que hubo con este chico fue lo detonante. El Colo me aguantó en ese momento; yo también pasé por temas judiciales. Era una etapa en la que no tenía muchísimas ganas de salir. Estaba con medidas cautelares”.

En cuanto a su nueva etapa, la modelo mostró entusiasmo por el futuro: “Yo vengo a descubrir el mundo. He estado en varios canales. Estuve en febrero en Ahora caigo, y esos trabajos eran como de dos semanas y volvía al país donde estaba. Ahora estoy con muchísimas ganas; estudié cuatro años comunicación. Me había dejado estar bastante. Es culpa de uno de no darse su tiempo. Me quiero sentir útil”.

También reflexionó sobre el rol de las parejas de futbolistas: “No está mal las chicas de los jugadores que dejan todo, porque los jugadores se retiran a los 37 años. Arrancan a vivir una vida a los 40. Te reencuentra la vida y capaz que se te pasaron los mejores años de tu vida y no quemaste etapas”.

Anto Lima e Ignacio Ramírez son padres de Faustina (2019) y Juan Francisco (2021). Se casaron durante la pandemia y, aunque atravesaron una separación en 2024, habían retomado su relación en setiembre. Hoy, esa historia llega a su fin, según ella misma expresó, en buenos términos y con madurez.

