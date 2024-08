“¿Cómo vas a coger gratis con el presidente?”: Barbie di Rocco dura con Tamara Pettinato

Pantallazo

En Picnic extraterrestre, espacio del canal de streaming Nave Nodriza, Moria Casán conversó con la activista trans y escritora Barbie di Rocco. El asunto abordado fue el comportamiento de Tamara Pettinato luego de que salieran a la luz sus videos junto al expresidente argentino Alberto Fernández.

Con evidente sarcasmo, Di Rocco miró a cámara, impostó la voz y pretendió imitar y resumir los dichos de Pettinato.

“Que soy puta. Que soy gato. Que soy prostituta vip. Que tengo una asociación ilícita. Que fui a pedir por mi hermano, para que me protejan. Que también me quise levantar a Milei. Que me escapé. Que me escondí. Que me fui al sur del país a esconderme. Que me voy a ir a vivir a otro país. Que fue en pandemia, cuando no se podía salir”, había enumerado Pettinato y rememoró Di Rocco.

Luego redobló su ataque y la consideró “una reverenda forra, porque le está sacando el laburo a los gatos. ¿Cómo vas a coger con el presidente de onda? ¿Estás loca?”, cuestionó.

“Es un gato de café con leche. No podés, por un café con leche, tirarle la goma al presidente. ¿Sos boluda?”, preguntó.

“Decían que tenían una relación de confianza”, matizó Casán a su turno. “¿Qué confianza?”, replicó a su vez su interlocutora, agregando a sus palabras un elocuente movimiento de mano.