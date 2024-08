“Hacé lo que quieras”: el detrás del último mensaje de Beto Casella a Tamara Pettinato

Pantallazo

Tras la renuncia de Tamara Pettinato al programa Bendita (El Nueve), en donde era panelista rotativa, el conductor del programa, Bato Casella, reveló cuál fue el último intercambio que tuvieron ambos.

“Ese día no habló. Durante dos días no la vimos, porque ella se recluyó”, comenzó Casella en un móvil para Duro de Domar (C5N) este martes, en referencia al día que se conocieron los videos de Pettinato junto al expresidente hoy imputado por violencia de género Alberto Fernández, que fueron difundidos por Bendita.

El comunicador reveló que, por ese entonces, “todo el mundo” le preguntaba si había hablado con ella: “Y no, recién unos días después intercambiamos mensajes”.

El pasado viernes 16 de agosto, luego de varios programas sin aparecer y habiendo dado sus descargos sobre el asunto en su programa de stream Final feliz (Blender), Pettinato volvió a Bendita. “Mis compañeros y yo creemos que tuvo un trato bastante cálido, dentro de la complejidad de la situación, porque son tonos difíciles de manejar”, consideró Casella, aunque aclaró: “Teníamos a una chica que estaba siendo condenada por medio mundo, porque no estaba haciendo nada ilegal, pero era feo de ver. Además, estaba el antecedente de la pandemia”.

“Le dijimos amablemente que en sus descargos previos había parecido como ‘mandona’. No le dijimos soberbia, pero se lo dimos a entender. Es lo que a todos nos pareció y nos parece. Por ahí es su estilo. Creo que hoy Ernesto Tenembaum decía que es ingobernable Tamara. Bueno, está bien, pero dentro de todo me parece que fue una charla en la que más o menos la hicimos sentir cómoda”, opinó y afirmó que el viernes “no se fue para nada angustiada”.

Tras esto, de acuerdo con Casella, “todos los días renunciaba y dejaba de renunciar, porque nosotros los días en que ella no estaba le dedicábamos un tramo del programa al tema, y capaz que eso ella lo sentía como una agresión”.

“¿Podés no hablar sobre Tamara, aunque sea de tu equipo, cuando todo el mundo está hablando sobre eso?”, preguntó de manera retórica.

“A todo esto, en las redes me llegaban mensajes. Dos de cada diez me decían que la teníamos que bancar y ocho me pedían que la echara. Por eso, ese viernes yo dije mirando a cámara: ‘Quiero decirle a la gente que me está pidiendo que despida a Tamara, que no lo voy a hacer; que yo no dejo sin trabajo a nadie. Y que, si por eso nos van a dejar de ver, los saludo ahora’. Más claro imposible en cuanto al respaldo”, dijo el conductor.

Relató también que él le pidió a la producción del programa que se comunicara con Pettinato y le dijera que se tome unos días más para volver.

“El productor me reenvía los mensajes que ella le había enviado, en los que decía que estábamos locos, porque encima de que la maltratábamos le pedíamos que se tome unos días. ‘Me doy por despedida. No voy más’, le decía”, explicó y, tras esto, el propio Casella le envió un mensaje.

“Le mandé un audio diciéndole: ‘Tamara, a veces cuando te dicen que te quieren preservar es porque te quieren limpiar. No es este el caso. Me parece que es bueno para el programa y para vos tomarnos unos días. Ahora, si vos te sentís despedida, si estás a disgusto, si venir es un padecimiento, hacé lo que quieras. Yo no te voy a ir a buscar a tu casa’”, sentenció y reveló que ya no tiene más contacto con ella y que dejó el asunto “en manos del canal”.

