“Abrazo al cielo”: el adiós del actor que encarnó a Mangino en “La sociedad de la nieve”

Pantallazo

Montevideo Portal

Juan Ignacio Caruso, actor argentino que utiliza el sobrenombre artístico Juanicar, se despidió en redes sociales de Álvaro Mangino, el sobreviviente de la tragedia de los Andes que falleció este sábado 29 de marzo.

Caruso interpretó a Mangino en la película La sociedad de la nieve, filme del español Juan Antonio Bayona que retrata los hechos de aquel viaje y siniestro aéreo ocurrido en 1972.

“Abrazo al cielo Alvarito. Gracias por dejarme contar tu historia”, escribió el actor en su cuenta de X.

El artista retuiteó una imagen suya al lado de Mangino, tomada en el set de la película. “Último día de rodaje de La sociedad de la nieve. A mi lado, Álvaro Mangino”, escribió en esa publicación de 2024 el actor. Según señaló, la foto fue tomada en 2022.

Abrazo al cielo alvarito gracias por dejarme contar tu historia ?? https://t.co/Quujux0MLI — Juanicar (@Juanicar2) March 29, 2025

Mangino falleció este sábado, un día antes de cumplir 72 años, según informó el Old Christians Club; él no jugaba allí, pero tenía amigos en el equipo de rugby que lo invitaron al viaje que terminó en un siniestro y que le implicó estar 72 días en la cordillera andina.

A principios del año pasado había compartido una foto en su cuenta oficial de Instagram en la que mostraba que volvió al campamento base después de subir al lugar del accidente. En ese momento confesó que estaba transitando problemas de salud. “Muchos me preguntan qué me pasa. Estoy con algunos problemas de salud porque me agarré una neumonía en enero y me está llevando más tiempo recuperar capacidad pulmonar. […] Estoy bien y con actitud para salir adelante. Gracias a todos por preocuparse”, escribió en febrero de 2024.

Actualmente, se mantienen con vida 13 de los 16 sobrevivientes de los Andes, tras los fallecimientos de Mangino, José Luis Inciarte Coche Inciarte (2023) y Javier Methol (2015).

Con información de EFE

Montevideo Portal