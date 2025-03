A los 71 años, falleció Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes de los Andes

Locales

Falleció Álvaro Mangino, uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes en 1972. Tenía 72 años.

Así lo comunicó este sábado Old Christians Club; Mangino no jugaba allí, pero tenía amigos en el equipo de rugby que lo invitaron al viaje que terminó en un siniestro y que le implicó estar 72 días en la cordillera andina.

“La comunidad del Colegio Stella Maris y el Old Christians Club lamentan con profundo dolor la partida de Alvaro Mangino Schmid”, reza la publicación del club. Según este tuit, mañana domingo 30 de marzo era su cumpleaños.

La comunidad del Colegio Stella Maris y el Old Christians Club

lamentan con profundo dolor la partida de Alvaro Mangino Schmid

(sobreviviente de Los Andes)



Álvaro Mangino Schmid

30/03/1953 - 29/03/2025@occ_rugby @occfutbol @occ_hockey @occhandball @occbasket @occfutbolfemenino pic.twitter.com/V44ix20VBJ — Old Christians Club (@oldchristians) March 29, 2025

A principios del año pasado, Mangino compartió una foto en su cuenta oficial de Instagram en la que mostraba que volvió al campamento base después de subir al lugar del accidente. En ese momento confesó que estaba transitando problemas de salud.

“Muchos me preguntan qué me pasa. Estoy con algunos problemas de salud porque me agarré una neumonía en enero y me está llevando más tiempo recuperar capacidad pulmonar. […] Estoy bien y con actitud para salir adelante. Gracias a todos por preocuparse”, escribió en febrero de 2024.

La más reciente publicación en su cuenta de Instagram es una foto de él junto a su esposa, con un mensaje de su hija como pie de foto. “Así te vamos a recordar siempre! Que descanses en paz Mangi, papá. Te queremos hoy y siempre”, reza el texto.

