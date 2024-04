Zubía definió que se baja de la interna colorada y apoyará la precandidatura de Ojeda

Política

El diputado Gustavo Zubía definió bajar su precandidatura y apoyar la campaña de Andrés Ojeda, según informó El País y confirmó Montevideo Portal con fuentes políticas.

Consultado por Montevideo Portal sobre si tomó esa decisión, Zubía respondió que hará “silencio de radio” hasta que de una conferencia de prensa en el Parlamento, pautada para este miércoles a las 12:30.

El viernes pasado, tras rumores de que dejaría la precandidatura, Zubía dijo que estaba evaluando el “abandonar o no abandonar” su aspiración a la interna.

“Se han filtrado, se ve, que he mantenido conversaciones con los candidatos. Hay una posibilidad de aliarme con otro candidato. Ahora, está la posibilidad de seguir solo. Todavía no he decidido, tengo algunos contactos que hacer la semana que viene. A partir de eso voy a tomar la decisión”, afirmó ese día en conversación con Montevideo Portal, luego de confirmar a La Diaria y a Azul FM que estaba barajando las dos alternativas.

“La base de este tema es el siguiente: el Partido Colorado tiene varias orientaciones; Robert Silva está en la centroizquierda, yo estaría ubicado en la centroderecha y hay una cantidad de otros candidatos que están en el medio”, sostuvo.

“No es mi interés dejar que la candidatura del partido sea de Robert, que es un candidato, repito, de centro izquierda, con quien no quiero verme o estar identificado en la candidatura del partido”, aseveró el legislador.

“Hay que bajarse del ego. No es fácil bajarse del ego y decir ‘estoy dispuesto a acompañar a otro’, porque, total, lo más importante lo voy a desarrollar en octubre, que es cuando se aspira al Senado”, remató Zubía en esa ocasión.

Tras los dichos del diputado, su compañero de bancada, el legislador y dirigente de Ciudadanos Ope Pasquet dijo: “¡Qué lujos que se da el doctor Zubía! Llegó ayer al Partido Colorado y ya se permite hacer campaña en contra de un batllista de siempre como Robert Silva. No son estas actitudes las que el partido necesita. Una lástima”.

Por su parte, el propio Silva fue consultado el lunes sobre la intención de Zubía, a lo que el dirigente colorado respondió que no “está de acuerdo en generar alianzas de cúpulas de dirigentes nacionales en contra de otro dirigente”, según consignó radio Carve.

