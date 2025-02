Zubía buscó contemplar la “historia sexual de la víctima” en la ley de violencia de género

Política

El senador colorado Gustavo Zubía busca, una vez más, modificar la ley de violencia hacia las mujeres basada en género —N.º 19580— mediante un proyecto que establece que en el proceso judicial “el silencio, la falta de resistencia o la historia previa o posterior de la víctima de una eventual agresión sexual serán prudentemente analizados para valorar o no la conducta en cuestión”, informó El País.

El proyecto de Zubía cuenta con el apoyo del senador y secretario del Partido Colorado, Andrés Ojeda, así como del excandidato a la vicepresidencia Robert Silva. Ambos dirigentes del Partido Colorado presentan la propuesta este viernes junto con los exfiscales Zubía y Gabriela Fossati.

La iniciativa impulsa cinco cambios a la Ley N.º 19580, que Cabildo Abierto y Luis Lacalle Pou buscaron modificar, pero sus propuestas fueron archivadas durante la última legislatura, con el fin de “subsanar algunos de estos excesos donde con la finalidad de proteger los derechos de la mujer finalizó quebrantando derechos del hombre, al ubicarlos en planos muy desparejos al momento de la intervención judicial”, expresó el exfiscal.

En diálogo con Radio Sarandí, Ojeda se refirió el pasado jueves a la ley en cuestión y afirmó que “necesita modificarse ya”, porque “les está haciendo la vida imposible a muchos uruguayos”.

“Yo en mi otro kiosco, el que no es el político, porque esta changa es circunstancial, sino al que me dediqué toda mi vida, no saben la cantidad de gente que llama en verdaderos calvarios de vida por situaciones provocadas por esta ley que tiene que ser reformada”, agregó el excandidato presidencial.

La propuesta de Zubía generó polémica en redes sociales, así como reacciones a favor y en contra dentro del sistema político. La directora saliente de Inmujeres, Mónica Bottero, fue tajante: “Ni mi bisabuela conservadora se animó a tanto”.

Ni mi bisabuela conservadora se animó a tanto.



Zubía, Ojeda y Silva proponen que se analice “la historia sexual de la víctima de eventual agresión sexual” https://t.co/HUyDoUj6UE — Mónica Bottero (@MnicaBottero) February 28, 2025

Fossati, en cambio, respaldó el proyecto y le respondió a Bottero: “El título no refleja la idea. Su feminismo radical no le permite contextualizar correctamente la idea. Como mujer feminista me da pena que para pertenecer a un colectivo que le da identidad no le importe el daño colateral en hombres y niños. Las mujeres no siempre son las buenas”.

“Se ve que no teníamos suficiente con las violaciones, la falta de mecanismos de reparación, la carga de una culpa que nunca fue nuestra y la vida a cuestas luego de una agresión sexual”, ironizó la senadora del Frente Amplio Silvia Nane.

“historia sexual”… se ve que no teníamos suficiente con las violaciones, la falta de mecanismos de reparación, la carga de una culpa que nunca fue nuestra, y la vida a cuestas luego de una agresión sexual



Vamos queridas que hay mucho por hacer. Nos necesitamos todas ?? https://t.co/nMa9tyJGSj — Silvia Nane (@SilviaNaneFA) February 28, 2025