Yessy López celebró la imputación de Queimada, quien criticó al “sistema woke de mierda”

Judiciales

Montevideo Portal

La Justicia imputó este viernes por pedido de la fiscal Lucía Nogueira al comunicador Esteban Queimada por un delito de difamación en reiteración real tras insultar a la exvedette Yessy López en su programa de streaming. Tras la audiencia, ambos se pronunciaron al respecto.

En rueda de prensa a la salida de la instancia judicial, la artista celebró la decisión y declaró lo siguiente: “De esta forma es como vamos a terminar con este tipo de personas, que salen abiertamente a manifestarse a ofender y a denigrar”.

Por su parte, el comunicador publicó en X una foto tomando cerveza y agradeció a sus seguidores por el apoyo. “Apelamos la formalización y vamos a ir legalmente contra todos. Esto no es un tema racial, es ideológico y político. No se callen ni se dejen amedrentar por este sistema woke de mierda”, escribió.

Otras personas tanto del ámbito político como de los medios se hicieron eco de la imputación de Queimada. La periodista Patricia Madrid apoyó a López y tildó de “lacra” al comunicador. “¡De pie por ella! Cuando la Justicia imputa a una lacra, no hay más que celebrar”, escribió en X.

En tanto, el periodista Ignacio Álvarez, si bien definió a Queimada como un “payafachaso demente” que “se la tira de periodista y que putea insolentemente a todo el mundo”, argumentó que “no se lo debía formalizar” por sus dichos contra López. “Están amparados por la libertad de expresión y, según lo publicado, no configuran incitación al odio”, agregó.

Como medidas cautelares, Queimada tendrá prohibido salir del país por un período de 180 días, tendrá su pasaporte retenido hasta marzo de 2026 y deberá presentarse cada 15 días ante una dependencia policial, según informó el periodista Eduardo Preve.

Los hechos se remontan a setiembre de 2024. Durante una emisión de su programa de streaming llamado “Bajo la lupa”, Queimada se refirió a López como “negra, excandombera y tatuadora, exgato, ignorante de mierda” y otros descalificativos, criticando su postulación en una lista como candidata a la Cámara de Diputados en las elecciones nacionales.

En la audiencia de formalización, la fiscal Nogueira justificó el pedido de imputación en que los dichos del comunicador le “causaron mucho daño” a la denunciante.

“Cuando Queimada dice en el video ‘negra tatuadora’, la víctima denunció que se menospreció su oficio y cuando dice ‘ex gato’ siente que la trata de prostituta, englobando en dicho oficio a las vedettes como las prostitutas del candombe”, narró, según consignó el periodista Eduardo Preve.

“Queimada es una persona que tiene un espacio donde se puede manifestar públicamente, que llega a mucha gente de todas las edades y que brinda este tipo de mensajes a la población, que no son otra cosa que incentivar al odio y a los sentimientos de una mujer. ¿Esto es lo que queremos para nuestra sociedad, especialmente para los más pequeños? Claramente la respuesta es no”, agregó.

Montevideo Portal