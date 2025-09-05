Justicia imputó a comunicador Esteban Queimada por delito de difamación contra Yessy López

Judiciales

La Justicia accedió a la solicitud de la fiscal de Flagrancia de 13 º turno, Lucía Nogueira, de imputar al comunicador Esteban Queimada por la presunta comisión de un delito de difamación en reiteración real.

Como medidas cautelares, el hombre tendrá prohibido salir del país por un período de 180 días, tendrá su pasaporte retenido hasta marzo de 2026 y deberá presentarse cada 15 días ante una dependencia policial, según informó el periodista Eduardo Preve.

Los hechos se remontan a setiembre de 2024. Durante una emisión de su programa de streaming llamado “Bajo la lupa”, Queimada se refirió a López como “negra, excandombera y tatuadora, exgato, ignorante de mierda” y otros descalificativos, criticando su postulación en una lista como candidata a la Cámara de Diputados en las elecciones nacionales.

La artista recibió el respaldo, primero, de colectivos como Mundo Afro y del hoy ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y luego del Frente Amplio, que, mediante un comunicado, anunció que acompañaría “todas las acciones legales” que ella decidiera tomar.

En la audiencia de formalización, que se llevó a cabo en la tarde de este viernes 5 de agosto, la fiscal Nogueira justificó el pedido de imputación en que los dichos del comunicador le “causaron mucho daño” a la denunciante.

“Cuando Queimada dice en el video ‘negra tatuadora’, la víctima denunció que se menospreció su oficio y cuando dice ‘ex gato’ siente que la trata de prostituta, englobando en dicho oficio a las vedettes como las prostitutas del candombe”, narró, según consignó el periodista Eduardo Preve.

“Queimada es una persona que tiene un espacio donde se puede manifestar públicamente, que llega a mucha gente de todas las edades y que brinda este tipo de mensajes a la población, que no son otra cosa que incentivar al odio y a los sentimientos de una mujer. ¿Esto es lo que queremos para nuestra sociedad, especialmente para los más pequeños? Claramente la respuesta es no”, agregó.

Nogueira relató que los comentarios de Queimada y las posteriores reacciones en redes sociales en contra le causaron a López un incremento en su ansiedad, insomnio, crisis de angustia y, “sobre todo, miedo constante a recibir una agresión”.

“Sentía vergüenza hasta de salir de su propia casa. Este hecho la ha conectado nuevamente con experiencias traumáticas previas de discriminación y acoso racial vividas durante su infancia y adolescencia, situaciones que habían sido trabajadas con mucho esfuerzo en su proceso psicoterapéutico”, añadió.

