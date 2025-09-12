Contenido creado por Ignacio Palumbo
Política
Foto: cedida a Montevideo Portal.
Buen provecho
Yamandú Orsi y Nicolás Olivera almorzaron juntos este viernes en el bar Santa Catalina
El exintendente de Canelones y el actual jefe comunal de Paysandú se vieron en el bar de Ciudad Vieja, a unas cuadras de Torre Ejecutiva.
12.09.2025 15:48
Lectura: 1'
2025-09-12T15:48:00-03:00
2025-09-12T15:48:00-03:00
Montevideo Portal
El presidente
de la República, Yamandú Orsi, almorzó en la tarde de este viernes con el
presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera.
El exintendente
de Canelones y el actual jefe comunal de Paysandú fueron al bar Santa Catalina,
en Ciudad Vieja de Montevideo, a unas cuadras de la Torre Ejecutiva.
Ambos
se habían visto recientemente, en el plano oficial, cuando el mandatario recibió
a los 19 intendentes en la residencia de Suárez y Reyes, donde organizó un
asado.
