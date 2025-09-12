Yamandú Orsi y Nicolás Olivera almorzaron juntos este viernes en el bar Santa Catalina

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, almorzó en la tarde de este viernes con el presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera.

El exintendente de Canelones y el actual jefe comunal de Paysandú fueron al bar Santa Catalina, en Ciudad Vieja de Montevideo, a unas cuadras de la Torre Ejecutiva.

Ambos se habían visto recientemente, en el plano oficial, cuando el mandatario recibió a los 19 intendentes en la residencia de Suárez y Reyes, donde organizó un asado.

