Contenido creado por Ignacio Palumbo
Política

Buen provecho

Yamandú Orsi y Nicolás Olivera almorzaron juntos este viernes en el bar Santa Catalina

El exintendente de Canelones y el actual jefe comunal de Paysandú se vieron en el bar de Ciudad Vieja, a unas cuadras de Torre Ejecutiva.

12.09.2025 15:48

Lectura: 1'

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, almorzó en la tarde de este viernes con el presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera.

El exintendente de Canelones y el actual jefe comunal de Paysandú fueron al bar Santa Catalina, en Ciudad Vieja de Montevideo, a unas cuadras de la Torre Ejecutiva.

Ambos se habían visto recientemente, en el plano oficial, cuando el mandatario recibió a los 19 intendentes en la residencia de Suárez y Reyes, donde organizó un asado.

