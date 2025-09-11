Olivera apoya planteo del FA de crear Centro Educativo Diverso e Inclusivo en Paysandú

Política

Mabel de Agostini y Valentina Charruti, edilas del Frente Amplio (FA) de Paysandú, presentaron una propuesta ante la Junta Departamental sanducera para crear un Centro Educativo Diverso e Inclusivo.

El planteo, consignado por el medio local El Telégrafo, busca conformar un “espacio educativo” para jóvenes con “discapacidades o dificultades de aprendizaje”, para que puedan “integrarse de manera efectiva”. Así, se pretende que este nuevo centro sea “una institución que los acompañe con un proyecto socioeducativo pensado para sus necesidades”.

De acuerdo con el medio citado, la moción de las edilas frenteamplistas propone que la iniciativa se radique en las comisiones de Cultura y de Derechos Humanos, Equidad y Género del Parlamento para su tratamiento y seguimiento; también, que se cursen oficios al intendente departamental, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y al Ministerio de Educación y Cultura.

Consultado por Montevideo Portal, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, opinó que, en “todo lo que sume en materia educativa, de formación de oportunidades”, él está “para darle para adelante”.

“La intendencia de Paysandú en el período pasado se metió en un tema, que a mí me importa y me interesa mucho, que es asegurar las trayectorias educativas, sobre todo en los gurises de los dos quintiles más bajos en edad de terminar en liceo”, aseguró el nacionalista.

El jefe comunal se refirió al programa llamado +Talentos, que se lanzó en 2024 con recursos de la intendencia de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP): “Logramos resultados que están por encima de la media de los más ricos incluso”.

“Cuando llega el momento de ver qué perspectiva tenemos para los próximos cinco años, se nos hace saber que el interés del gobierno es centralizar todo lo que tenga que ver con políticas educativas y de inclusión en los ministerios que correspondan, no tanto de la mano de las intendencias”, agregó Olivera.

En ese sentido, afirmó que la propuesta del FA es “novedosa, es algo que está bueno y se necesita”. “La idea está buena. Habrá que ver si el gobierno quiere echar andando esto”, comentó.

“Como todos los departamentos, hay muchos centros de rehabilitación y atención a situaciones de discapacidad, y todos te dicen lo mismo: cuando a los gurises los agarrás desde el arranque y les das herramientas, es otra forma muy distinta de encarar las oportunidades a futuro”, explicó en esa línea el intendente.

