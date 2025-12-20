Yamandú Orsi mantuvo encuentro bilateral con Lula da Silva en Brasil: los motivos

Montevideo Portal
El presidente de la República, Yamandú Orsi, mantuvo este sábado un encuentro bilateral con su par de Brasil, Lula da Silva, en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se desarrolló en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.
La reunión se realizó luego de la sesión plenaria del encuentro regional, que unió a los mandatarios de los países miembros del bloque. Según informó la Presidencia, Orsi y Lula aprovecharon la instancia para repasar los principales temas de la agenda bilateral, con foco en asuntos logísticos, comerciales y de desarrollo entre Uruguay y Brasil.
Durante el intercambio, ambos presidentes evaluaron de forma positiva el estado de las relaciones diplomáticas entre los dos países y destacaron el clima de cooperación vigente. En la misma línea, no descartaron la posibilidad de concretar nuevos encuentros en el próximo año, con el objetivo de profundizar el trabajo conjunto en áreas específicas, con la participación de integrantes de ambos equipos de gobierno.
