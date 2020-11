Volvió Sendic y regresaron las críticas, tanto de políticos como de periodistas

Política

El exvicepresidente Raúl Sendic fue el entrevistado central anoche en La Letra Chica (TV Ciudad), junto a su abogado Gúmer Pérez, para hablar sobre la gestión de Ancap, la causa judicial en su contra, su renuncia a la vicepresidencia e incluso la mentada licenciatura en Genética Humana.

En la entrevista contó cómo se produjo su renuncia a la vicepresidencia, reiteró que hizo una licenciatura en Genética Humana (aunque reconoció que fue un error firmar como licenciado) y dijo que no hubo observaciones a sus gastos realizados con la tarjeta corporativa del ente.

Su reaparición motivó que volvieran las críticas a Raúl Sendic por parte de políticos y periodistas, así como algunas al programa de TV Ciudad.



"Hoy ratifiqué que uno de los principales problemas de Sendic fue la gente de la que se rodeó. Gumer Pérez, el abogado que desea buenos y archivados años a periodistas, terminó vinculando 800 millones de dólares que perdió Ancap a Exor. ¿WTF?", escribió la periodista Viviana Ruggiero, coautora del libro Sendic: la carrera del hijo pródigo.

"Si algo le faltaba al programa militante que es mantenido por todos los montevideanos, era justificar al procesado exvicepresidente, Raúl Sendic. Son el 6,7,8 de los K", manifestó el edil nacionalista Diego Rodríguez, que se ha enfrentado en varias ocasiones al programa.



"Sendic en la #LaLetraChica. Un perfecto manual del caradurismo", opinó el senador nacionalista Sebastián Da Silva.

"Como pueden toparse con algún titular y/o tuit informando que Sendic dijo que tiene una licenciatura en genética humana, les confirmo que seguimos en 2020. No es que hayan prendido la máquina del tiempo", ironizó Leonardo Haberkorn.

Gonzalo Frasca hizo una larga reflexión sobre el retorno de Sendic a través de Facebook. "Uno pensaba que el 2020 no podía empeorar y reapareció Sendic. Mi pandemia fue dura pero por suerte hasta hoy no había tenido oportunidad de mirar La Letra Chica, programa del que he escuchado por un lado maravillas y por el otro que es un triste intento de ganar en la prensa partidos que se perdieron en la cancha. Ni idea de cómo es el programa en general, apenas vi parte de la emisión de ayer el cual, por razones que ahora desarrollo, distó de ser de muy buena calidad", señaló.

"Por un lado, vi al Profe hacer una triste crítica que en su mayoría se limitó a ‘algo habrás hecho'. Pero lo más grave fue dejar al Lic (Sic) mentir descaradamente sin que los periodistas presentes llamaran a las cosas por su nombre. A ver, dejando de lado ANCAP y dejando de lado sus problemas con la justicia, ningún periodista que se precie puede dejar a Sendic volver a decir suelto de cuerpo que hizo una licenciatura. No hay dos campanas, no es un tema de opinión: es un tema técnico. Si hiciste una licenciatura, completaste tantas materias y te dieron un título. Listo. No podés ser el Licenciado felino de Schrödinger: o sos licenciado o no lo sos. Y Sendic no lo es, es un hecho", agregó.

"Presentarse como tal, haya ejercido o no, es una falta ética grave (en mi opinión personal, al ser académico, gravísima, pero dejémosla en grave). Pero bueno, somos humanos, podemos cometer errores. Ahora bien, cometer un error es otra cosa y otra es seguir insistiendo que no lo cometiste. Eso te hace mentiroso y necio. Cualquier periodista, con o sin título, que sea mínimamente bueno en su trabajo, no puede dejar pasar una afirmación como la que hizo Sendic ayer sin decir que eso es mentira y que él es un mentiroso. No un ‘error' o ‘algo cuestionable' sino lo que es: una mentira", afirmó.

"Es un problema tener políticos mentirosos y es un problema mayor tener políticos mentirosos que insisten con que la tierra es plana y muchísimos ciudadanos que se lo toleran, para no armar lío, o por conveniencia. La sal sala, el azúcar endulza y los que toleran a mentirosos necios como Sendic son de las peores cosas que le pueden pasar no sólo a su partido sino a la sociedad uruguaya", concluyó.