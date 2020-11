Sendic anunció su vuelta a la política y contó la interna de su renuncia

Política

El exvicepresidente Raúl Sendic fue el entrevistado central anoche en La Letra Chica (TV Ciudad), junto a su abogado Gúmer Pérez, para hablar sobre la gestión de Ancap, la causa judicial en su contra, su renuncia a la vicepresidencia e incluso la mentada licenciatura en Genética Humana.

Sobre la causa judicial por la gestión en el ente, Pérez insistió en que no hay sentencia aún sobre el caso y que de los 27 hechos de apariencia delictiva denunciados por la entonces oposición, quedaron solo dos delitos que la defensa discute.

"No existió la botella en el avión, no existió el famoso colchón. Este relato falso al que tuvimos que asistir fue parte de esta causa que se politizó", dijo el letrado, que insistió en que se sigue "repitiendo falsamente" que Sendic "se robó ochocientos millones de dólares" a raíz del pago de una deuda anticipada.

Mientras tanto, Sendic dijo que "es hora de empezar a hablar y decir la verdad de lo que ha pasado". Luego de que el programa realizara un informe que destacó los aspectos más controvertidos de su gestión, Sendic hizo un largo recuento de su actuación, de los motivos por los que fue colocado en Ancap y de los problemas que enfrentó el ente.

Aclaró que durante su gestión realizó una inversión 1280 millones de dólares y se construyeron diez nuevas plantas industriales. Consultado por el aumento de los costos de distribución con Ancap a sui cargo, dijo que "aumentaron por las políticas del Gobierno para mejorar la situación salarial de los trabajadores del país".

"Tendríamos que habernos parado frente al Gobierno nacional y exigirle una capitalización", dijo a modo de autocrítica, al igual que admitió el error de no haber terminado la planta de portland de Paysandú.

Tarjetas corporativas

Sobre el gasto de las tarjetas corporativas y el hecho de que no rindió cuentas de muchas compras (pese a haber sido el impulsor del protocolo de gastos), dijo que por ejemplo el Gobierno actual eliminó el requisito de rendir cuentas para los funcionarios públicos. Aclaró que el juicio sigue en marcha y que no hay sentencia.

"El delegado del Tribunal de Cuentas remarcó días atrás que no observó ninguno de sus gastos, a diferencia de otros directores de Ancap", remarcó Sendic, "algo que no salió en la prensa". "Nunca usé la tarjeta para un objetivo personal. En muchas oportunidades había que usar la tarjeta para invitar a alguien en un restaurante, estaba para eso. Esos informes no son ocultos, vienen a Ancap, se revisa y se da la autorización", agregó.

También aclaró que hay gastos que no puede recordar, porque cubren un período de nueve años, y reconoció que debió haber llevado un registro más estricto de lo que gastó.

La renuncia

Señaló que luego de que surgieran los cuestionamientos, en forma privada el presidente Tabaré Vázquez y otras figuras (como Javier Miranda) le decían que no podía renunciar a la vicepresidencia, pero públicamente "algunos" decían que ellos renunciarían si el informe fuera negativo. "De todo ese manoseo, después de vivir todo lo que viví, porque no soy un caído del catre (...) en un momento dije, no me manoseen más, no estoy dispuesto a mantenerme en el cargo a cualquier precio. Acá tienen el cargo, tienen el sillón. Es histórico, no hay un vicepresidente que haya renunciado antes", dijo.

"Fui y le dije al Plenario del Frente: acá tienen la vicepresidencia, resuelvan ustedes, me voy porque no aguanto más este manoseo. Decidí ir sin fueros a la Justicia, nunca me amparé en los fueros e impulsé la comisión investigadora en el Parlamento. No tengo nada para esconder. Todo está a la vista", apuntó. "El FA decidió limitar mis derechos como ciudadano y que no pudiera ser candidato. Si me iba del FA, podía ser candidato, pero decidí que no me iba porque el FA sigue siendo la herramienta que Uruguay necesita. Decidí quedarme y aguantar. El escarnio público es una prueba por la que poca gente pasa. Hemos cerrado filas en familia para protegernos de esa situación", agregó.

Confirmó además que vuelve a la política. "Es muy fuerte en mí la política y no puedo desvincularme. No soy indiferente a lo que pasa en Uruguay", señaló. Dijo que seguirá trabajando con la lista 711 y recorrerá el país para "estar cerca de la gente". "No pretendo ser un líder, pretendo ser un militante del FA que va a cumplir esa tarea. El FA no tiene líderes, tiene candidatos", apuntó. Resaltó que ni Carolina Cosse ni Yamandú Orsi están cerca de ser líderes. Dijo identificarse con el "liderazgo de Pepe, con aciertos y errores".

La licenciatura

Se refirió -sin que se lo consultaran- a la polémica de su título universitario. "Estudié medicina y estudié genética. Parece que no hubiera estudiado nada pero en realidad hice cinco años de medicina, hice la licenciatura en genética, que en su momento fue el pedido de una formación rápida de Fidel Castro, para hacer un trabajo vinculado a bajar la mortalidad infantil. Nunca me preocupé de que eso tuviera algún valor y traerlo a Uruguay, nunca pensé y nunca ejercí ninguna de esas dos cosas", contó.

Agregó que es verdad que firmaba como licenciado y que eso fue un error porque nunca ejerció. Por último, dijo que desde que renunció ha vivido de sus ahorros y del aporte de sus compañeros de la 711, que dieron parte de sus sueldos. También afirmó que está escribiendo su biografía.