Virólogo del IIBCE: “Delta es más transmisible” y puede impactar en aumento de casos

En conferencia de prensa, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció este sábado que ingresaron al país 26 personas con la variante delta del virus SARS-CoV-2 del covid-19, detectados gracias al estudio del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) en Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2.

De 86 personas estudiadas, 65 muestras ya están catalogadas, entre las cuales se detectaron en total cuatro variantes, sumándose a la delta (variante originada en India), 14 personas con la variante beta (o de Sudáfrica), dos con la alfa (también llamada británica) y una con la variante lambda o andina, que Salinas aclaró que no integra el grupo de variantes "de preocupación". Las 22 muestras restantes corresponden a la variante gamma o P1, que es la que predomina actualmente en Uruguay.

En diálogo con Montevideo Portal, el virólogo Eduardo de Mello Volotão, que trabaja en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), explicó que la variante delta "se caracteriza por su mayor transmisibilidad" y "eso viene pasando en muchos países como Australia, Rusia, Inglaterra o Israel".

"Ha afectado a países que tenían una vacunación más adelantada como Israel, países de Europa y Asia. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que esta variante ha llegado para ocupar el lugar de las anteriores y está pasando", agregó.

De Mello comentó que una ventaja es "que tenemos en Uruguay una población de vacunados importante frente al escenario mundial y eso permite esperar un aumento del número de casos no graves y asintomáticos".

"Esperamos que eso pase, pero el número que debemos mirar es el de internaciones y mortalidad, en caso de que eso empiece a aumentar", aseguró.

"La frecuencia de asintomáticos debe ser más grande, comparado al momento anterior de la entrada de la P1, donde no teníamos vacuna. La posibilidad de seguir el hilo epidemiológico es más fácil ahora, y eso permite recuperar la búsqueda de casos activos", añadió.

El virólogo sostuvo que "es fundamental" mantener los cuidados y las medidas no farmacológicas porque "la pandemia sigue y no ha terminado aún". "No hay que pensar en bajar la guardia, sino extremar los cuidados y sobre todo a nivel internacional, como aeropuertos, puertos y fronteras secas, y el turismo que se aproxima", añadió.

Además, De Mello comentó que "el escenario epidemiológico actual es de variantes más complejas, pero mejor que antes debido a la vacunación". "Los no vacunados están más vulnerables y eso va a permitir que el virus siga de forma más sencilla dentro del país, es importante que las personas se vacunen y aumentar la población de vacunados en defensa de quienes no pueden recibir la vacuna, como niños y otras poblaciones", explicó.

"Hay secuelas relacionadas a la enfermedad, no es solamente estar vacunado y ´ya está´, hay que preocuparse por los demás y no desactivar la alarma de que estamos en pandemia y aún hay que cuidarnos", concluyó el virólogo del IIBCE.