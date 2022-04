Violación a joven del PN "es un repudio a nivel de todo el sistema político"

Política

Montevideo Portal

La senadora del Partido Nacional (PN) Gloria Rodríguez se expresó este martes respecto al caso de violación en grupo a una militante de 16 años de esa fuerza política.

“Fue una fiesta de militancia de los jóvenes de la comisión departamental de la juventud. Fuimos invitados, sí, pasamos a saludarlos, como siempre lo hago cuando se realiza una actividad del Partido Nacional y soy invitada. El espíritu era uno festivo, que lamentablemente se empañó con este hecho tan lamentable”, manifestó la legisladora en rueda de prensa.

Rodríguez ahondó en que le “llena de congoja a todos” dentro del partido, pero enfatizó en que “es un repudio a nivel de todo el sistema político y toda la ciudadanía”.

“Nos solidarizamos con la chica, con la familia y con los jóvenes del PN que estaban allí, porque tampoco podemos ponerlos a todos en una misma bolsa cuando esto está en investigación”, señaló la senadora. En esta línea, dijo que desde el Partido Nacional se confía en la Justicia y que “va a actuar como corresponde”.

Luego de que esta se expida, el PN será “muy severo frente a este hecho”.

Por otro lado, fue consultada respecto a si es pasible de investigación la organización del evento, ya que había menores alcoholizados (la víctima del episodio confesó que lo estaba). Rodríguez respondió que “está en manos de la Justicia” y, sobre ese tema puntual no pudo aseverar ya que no se encontraba presente; “me retiré antes, pero no me encontré con menores alcoholizados”.

Asimismo, a pesar de que la adolescente confesó haber estado alcoholizada, “no podemos hablar de menores alcoholizados”, consideró Rodríguez.

Finalmente, explicó que en el lugar había una “mesa de control” que tomaba los datos a la gente que ingresaba, por lo que fue una “fiesta controlada”, acotó la senadora.

