Vientos fuertes entre viernes de madrugada y sábado: en el este podrían llegar a 80 km/h

Tal como informó el Instituto Uruguayo de Meteorología, este fin de semana tendrá como fenómeno meteorológico destacado los vientos intensos, particularmente en la franja costera (de este a oeste) de nuestro país producto de un ciclón extratropical que pasará cerca del territorio nacional.

El pronóstico del meteorólogo José Serra coincide con lo anunciado por el organismo, pero dio algunos detalles más. Dijo, en primer lugar, que entiende que es un fenómeno “frecuente” en esta época del año en nuestro país, y que además de ciclón extratropical se lo puede denominar como ciclón de latitudes medias.

“Es una depresión atmosférica que se forma sobre aguas oceánicas que va a provocar colateralmente por circulación ciclónica vientos fuertes a modo de rachas en zonas costeras en nuestro país”, detalló el técnico.

“Esto se va a ir alejando, desplazándose hacia aguas oceánicas constantemente, así que gradualmente irá perdiendo intensidad. La mayor intensidad se dará entre el viernes de noche hasta media tarde del sábado, y luego irá amainando hacia el domingo”, agregó, e informó que los vientos rondarán los 50 o 70 km/h.

Esta velocidad de viento será uniforme y constante, no a modo de rachas, como puede suceder. No obstante, aseguró que las rachas máximas llegarán a los 80 km/h en la zona este del país (Rocha particularmente), pero no sobrepasará esa cifra.

Asimismo, añadió que el sábado pueden registrarse algunas precipitaciones, pero serán escasas. Mayoritariamente habrá cielos cubiertos y algo nubosos. El domingo permanecerá de esa forma, con nubosidad variable y algo de viento durante la mañana.

“En la semana entrante se viene un período de temperaturas de 18 grados de máxima y mínimas de 5-6 grados, es decir, que tiende a normalizarse nuevamente”, concluyó.

