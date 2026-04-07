Vientos fuertes, ciclón extratropical e intenso oleaje: el nuevo aviso especial de Inumet

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó el aviso especial que emitió el pasado 6 de abril por la formación de un ciclón extratropical en el territorio nacional, que se extenderá hasta este miércoles 8.

En un comunicado, el organismo advirtió por vientos fuertes y persistentes desde la noche de este martes, en la que se espera la formación de un ciclón extratropical que generará vientos sostenidos del sector sur, con valores entre 40 y 60 km/h y rachas de entre 60 y 90 km/h, ocasionalmente superiores. Las zonas más afectadas serán el suroeste, centro-sur y este.

Inumet también indicó que en los departamentos costeros del Río de la Plata y el océano Atlántico se espera que se produzca un intenso oleaje por el incremento en la intensidad del viento, generando una fuerte marejada y una subida anormal en el nivel del agua. Esto afectará las actividades marítimas y las propiedades cercanas a la costa.

Las tormentas fuertes y las precipitaciones abundantes continuarán en todo el territorio hasta el miércoles debido a la depresión atmosférica que afecta al país. En las zonas noreste, centro-sur y este, se esperan acumulados de entre 60 y 100 mm en 24 horas, y puntualmente superiores.