Inumet advierte por “tormentas y ciclón extratropical”: cuándo y dónde

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió a las 11:00 horas del lunes un aviso a la población ante el ingreso de “una depresión atmosférica desde el norte del territorio”, que irá extendiéndose progresivamente a todo el país y que comenzará a afectar el territorio nacional a partir de la tarde.

En ese contexto, se prevén tormentas fuertes, lluvias abundantes y la posterior formación de un ciclón extratropical.

Lluvias intensas en varias regiones

En cuanto a los acumulados, Inumet señala que los valores más significativos se registrarán en distintas zonas y momentos del evento.

Para este lunes 6, en el norte del país, se esperan precipitaciones de entre 60 y 90 milímetros en 24 horas, con registros puntualmente superiores.

En tanto, desde la madrugada del martes 7 y hasta la mañana del miércoles 8, las lluvias más intensas se concentrarán en el noreste, centrosur y este, donde se prevén acumulados de entre 60 y 100 milímetros en 24 horas, también con valores que podrían ser superiores en forma puntual.

Vientos fuertes y formación de ciclón

El organismo advierte, además, que desde la noche del martes 7 y durante el miércoles 8 se esperan vientos fuertes y persistentes.

Para el martes, está prevista la formación de un ciclón extratropical sobre el territorio, lo que generará vientos sostenidos del sector sur de entre 40 y 60 km/h, con rachas que podrán ubicarse entre los 60 y 90 km/h, e incluso superar esos valores de forma ocasional.

Las zonas que se verían más afectadas por estos fenómenos serían el suroeste, centro-sur y este del país.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones mientras se desarrollen las condiciones meteorológicas adversas.