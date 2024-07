Video: avión impactó contra la pista mientras despegaba en Aeropuerto de Milán

Un avión de Latam Airlines sufrió fue impactado en la cola cuando despegó en el Aeropuerto de Milán (Italia), según consignó el medio Aerotime. La cola del avión hizo contacto con la superficie de la pista mientras giraba.

El Boeing 777-300 continuó su ascenso y descargó combustible por poco más de una hora hasta aterrizar y volver a la terminal italiana. El vuelo se dirigía al Aeropuerto de Sao Paulo, Brasil.

Una vez que el peso del avión se redujo al mínimo seguro para el aterrizaje, se dirigió de nuevo al aeropuerto.

Fotos y videos circularon en redes sociales que muestran a la aeronave en el momento del impacto.

CCTV shows LATAM Brasil 777-300 tail strike incident while departing Milan Malpensa Airport on Tuesday. The aircraft reportedly suffered significant damage and has been grounded since. pic.twitter.com/NXd44IAFjg

2024-07-09: LATAM Brazil Boeing 777-300 (PT-MUG, built 2012) experienced a tailstrike during rotation for take-off on runway 35L at Milan-Malpensa Intl AP (LIMC), Italy. Flight #LA8073 to Sao Paulo-GRU entered a hold at 6000 ft to dump fuel and safely landed on runway 35R after… pic.twitter.com/7mB4Gzfy5n