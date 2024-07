Evacúan avión con 297 personas tras incendiarse un neumático al aterrizar en Pakistán

Internacionales

Un avión con 297 personas a bordo, operado por la compañía Saudi Airlines, tuvo que ser evacuado de emergencia este jueves en el Aeropuerto de Peshawar, en Pakistán, después de que uno de sus neumáticos se incendiara al tocar tierra, informaron la compañía saudita y autoridades paquistaníes.

“Saudi Airlines aclara que su avión, que volaba de Riad a Peshawar (...) experimentó humo que emanaba de uno de los neumáticos durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Peshawar, en Pakistán”, explicó la aerolínea en un comunicado difundido en los medios locales, sin precisar las causas.

Rápidamente se detuvo la aeronave y se contactó con las autoridades competentes, procediendo de inmediato a la evacuación, de forma segura, de todos los pasajeros y tripulación que viajaban a bordo, a través del tobogán de evacuación, añadió Saudi Airlines.

Saudi Airlines Flight-792 landed at Peshawar Airport from Riyadh, KSA; air traffic controllers noticed smoke and sparks from the left landing gear. Fire and rescue services were promptly informed preventing a major accident; all 276 passengers and 21 crew members were safely pic.twitter.com/4Wq7heAKVl — ????? ??? (@Hoor_e_Ain) July 11, 2024

Los 276 pasajeros y los 21 miembros de la tripulación fueron evacuados de forma segura mediante un tobogán inflable, informó la autoridad de aviación civil de Pakistán.

Imágenes en redes sociales muestran a los pasajeros deslizándose por los toboganes y huyendo de la escena mientras la aeronave se cubría de humo.

#AviationNews ???? || Upon arrival at Peshawar Airport earlier today, Saudi Airlines 792 experienced smoke and subsequently a fire in the left landing gear while maneuvering in a loop near the runway.



The Air Traffic Controller promptly communicated the incident to the pilot, and… pic.twitter.com/ytB7qGcx8A — Global Defense Insight (@Defense_Talks) July 11, 2024

“Los bomberos actuaron a tiempo y controlaron de inmediato el incendio en el tren de aterrizaje, lo que salvó al avión de un accidente grave”, dijo a su vez el portavoz de la Autoridad de aviación civil de Pakistán (CAA, en inglés), Saifullah.

En el momento que los controladores aéreos empezaron a observar humo y chispas en el tren de aterrizaje izquierdo del avión, alertaron de inmediato a los pilotos y llamaron a los servicios de bomberos y recate, según la fuente.

Fire broke out in the landing gear of a Saudi Airlines plane at Peshawar airport. 10 passengers injured, but all 276 passengers and 21 crew safely evacuated using the inflatable slide. No loss of life. The flight was en route to Riyadh. pic.twitter.com/yH4AXdVvUh — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) July 11, 2024

El avión se encuentra actualmente bajo evaluación técnica por parte del equipo especialista. De acuerdo con el sitio FlightAware, el avión es un Airbus A-333, una nave bimotor de fuselaje ancho.

EFE