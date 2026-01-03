Vicepresidenta de Venezuela pidió a EE. UU. “prueba de vida inmediata” de Nicolás Maduro

Internacionales

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó un pedido al gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) para que envíe pruebas de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continua con vida tras la captura realizada en la madrugada de este sábado por parte del Ejército estadounidense.

El hecho se dio durante una operación militar ejecutada en las primeras horas de este 3 de enero, acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

“Desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Exigimos al Gobierno del presidente Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y la primera dama”, dijo la jerarca en declaraciones con TeleSur.

En las próximas horas, Donald Trump brindará una conferencia de prensa. Además, el mandatario estadounidense aseguró en diálogo con la cadena Fox que Estados Unidos estaba preparado para realizar una “segunda oleada” de ataques sobre Venezuela, pero la primera fue “tan letal” que no hicieron falta acciones adicionales.

