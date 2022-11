Vertiente Artiguista planteará tratar acusaciones de Garcé en la Mesa Política del FA

Política

Este domingo asumió la nueva dirección de la Vertiente Artiguista, con una renovación del 40% en sus integrantes y “una fuerte presencia del interior del país”, informó la fuerza política que cuenta con dos senadores en el Parlamento: Enrique Rubio y Amanda Della Ventura.

La Asamblea Nacional de la Vertiente nombró este domingo al exintendente de Montevideo Mariano Arana como presidente honorario y al exministro de Defensa José Bayardi como presidente del sector.

Además de rechazar aspectos de la reforma de la seguridad social, entre otras críticas al Gobierno, la Vertiente Artiguista resolvió que este lunes presentará ante la Mesa Política del Frente Amplio el caso de la filtración de documentos de inteligencia a la prensa, que fue denunciada por director de la Secretaria de Inteligencia Estratégica de Estado, Álvaro Garcé.

En diálogo con Montevideo Portal, el senador Rubio afirmó que la decisión e plantear el tema en la Mesa Política responde a que “les parece absolutamente opaca”.

“Es un hecho que el presidente de la República, varios ministros y algunos senadores de la coalición de Gobierno un poco apurados y desbocados han hecho acusaciones un poco tremendistas, acusando a legisladores del Frente Amplio (de filtrar la documentación). Nosotros estamos completamente tranquilos, pero tampoco estamos dispuestos a tolerar que se haga una campaña política de la naturaleza que se ha realizado. Por lo tanto, el tema Garcé y los manejos en este asunto los queremos poner en consideración política”, afirmó Rubio.

El legislador agregó que hay “una sucesión de episodios lamentables que arrancaron con el caso de (Sebastián) Marset, siguió con el de (Alejandro) Astesiano y ahora esta situación”.

“Nos parece que hay que dimensionar el problema y ver las responsabilidades políticas, porque no se puede afirmar que se presentó una cosa y que se filtró por el Parlamento si no se tienen las pruebas y las evidencias. Si Garcé no logra probar lo que afirmó, está en una situación que, a mi juicio, lo inhabilita para seguir ejerciendo su cargo”, afirmó Rubio.

