Garcé dijo que “no hay ninguna duda” de que el documento filtrado salió del Parlamento

El director de la Secretaria de Inteligencia Estratégica de Estado, Álvaro Garcé, brindó una conferencia de prensa este jueves para referirse a la filtración del Plan Nacional de Inteligencia que fue presentado en una comisión bicameral en el Parlamento.

Tras una información brindada por El Observador, que indicaba que el documento al que accedió TV Ciudad no era exactamente el mismo que el que Garcé presentó en el Parlamento, el jerarca respondió: “Denuncié dos hechos distintos que están relacionados. En primer lugar, denuncié la filtración, es decir, la publicación en redes sociales por parte de un periodista [en referencia a Eduardo Preve] de datos e informaciones que fueron manejados únicamente en la sesión secreta del lunes 24 de octubre. Respecto al origen de esos datos, no hay ninguna duda, ninguna discusión posible. Tuvo su origen en la sesión secreta”.

Sobre el documento, Garcé afirmó que es “necesario hacer una simple comparación, ni siquiera una pericia compleja”.

“Una simple comparación del contenido palabra por palabra entre lo que mostró públicamente el periodista con lo que tienen los legisladores. Confío en que se hará el cotejo para determinar que el documento efectivamente es el mismo. El periodista, entiendo, tiene un derecho y una obligación correlativa. Tiene derecho a no revelar su fuente, nosotros no denunciamos al periodista. Pero sí hay una obligación de colaborar con la Justicia y presentar inmediatamente el documento para que se pueda comparar. Si hay buena voluntad, estamos a 24 horas de aclarar definitivamente y de probarse lo que hemos dicho sobre el origen de la filtración”, expresó Garcé, que prefirió no hacer valoraciones sobre la información brindada por El Observador.

El jerarca dijo, además, que los documentos que circularon en otras agencias de Inteligencia (Policial, Militar, Economía, Servicios Exterior y otros organismos) tienen una marca [de agua] que los diferencia.

“Eso es distinto a lo que fue presentado por Preve públicamente. Las agencias no tienen nada que ver con la divulgación, y respecto a la información que surgió de la comisión, que fue hablada, no hay ninguna duda que salió de allí. El documento salió de alguien que estuvo en la comisión”, insistió Garcé.

Fuentes de Fiscalía dijeron este jueves a Montevideo Portal que el documento divulgado en el Parlamento y el que recibió Preve tienen diferencias entre sí. Estas, según dijeron, son mínimas.

El Observador informó que una de las diferencias es que el informe que recibió Preve tiene 14 hojas, pero el que Garcé dio a los legisladores contiene 15 páginas.

Sin embargo, en Fiscalía aún no están en condiciones de establecer desde dónde se filtró el Plan de Inteligencia. Para esto, el fiscal Gilberto Rodríguez seguirá tomando las declaraciones de los legisladores y luego deberá analizar la información que logre recabar.

