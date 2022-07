Vertiente Artiguista denunció que cese de Briozzo sería por “encono ideológico” de ASSE

Política

La Mesa Ejecutiva de la Vertiente Artiguista (VA) se refirió al cese de Leonel Briozzo del Hospital Pereira Rossell por parte de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Así, la Comisión de Salud de este sector del Frente Amplio (FA) manifestó su “honda preocupación” ante este tema.

“La falta de garantías al debido proceso que denuncia Briozzo ya bastaría para cuestionar el vicioso proceder de la Administración fuera de los cánones jurídicos democráticos del debido proceso”, expresó la fuerza política a través de un comunicado.

En la mañana de este viernes, el exencargado del departamento Médico Obstétrico del Hospital de la Mujer del Pereira Rossell sostuvo que la resolución es “viciada” y dijo que desconoce su “real contenido”.

La resolución de ASSE determinó que el ginecólogo “incumplió con las tareas inherentes” a las del rol que tenía. El organismo esgrimió, además, que el 20 de febrero de 2021 “recibió denuncia” de un adjunto a la Dirección del Hospital de la Mujer “respecto a supuestas irregularidades”.

Así, la VA argumenta que los motivos de esas “presuntas” irregularidades de la gestión administrativa “no consideran que son procesos engorrosos y complejos y sobre los cuales no se pudo ejercer el derecho de defensa”. De esta manera, la fuerza política entiende necesario que, “antes de la arbitrariedad, se haga lugar a las explicaciones” y la legítima defensa de Briozzo.

“De lo contrario, quedará un gran espacio para la duda sobre el fin último perseguido con el proceder de las autoridades de ASSE, y que no podría ser otro que el encono ideológico frente a una de las personalidades más destacadas de la medicina obstétrica nacional, no solo por sus aportes académicos, si no también y principalmente por ser el mentor de leyes protectoras de la salud sexual y reproductiva, que tanto molestan a sectores conservadores radicalizados”, reza el documento difundido por el Frente Amplio.

