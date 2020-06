Verónica Mato presentará recurso administrativo en Diputados tras cruce con Martín Lema

Política

La diputada frenteamplista dijo que “es una de las posibilidades que él (Lema) pida disculpas y que establezca que no interpretó bien el artículo del reglamento”.

No queda por acá

En los últimos días, el presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, fue criticado por la oposición a raíz de su actuación cuando tenía la palabra la diputada frentista Verónica Mato para referirse a cuestiones de género.

Este martes la diputada Mato dijo en rueda de prensa, consignada por 970 Noticias (radio Universal), que presentará un recurso administrativo contra el presidente de la Cámara de Diputados.

"Evaluamos con mi asesora jurídica en el despacho que, siguiendo el reglamento de la Cámara de Representantes, el artículo 74 nos permite elevar un recurso para que la cámara revea si esta situación que se aplicó corresponde o no corresponde", dijo Mato.

"Si dejo este tema estoy legitimando que otros varones, otros jefes, otras personas manden callar a mujeres en situaciones que no son justas. Se me hizo callar cuando yo estaba hablando justamente de que la voz de las mujeres no es escuchada, y yo tengo muchas pruebas con respecto a eso", agregó la legisladora.

Mato sostuvo que cuando le tocó presidir la Cámara de Diputados tuvo que "hacer el uso del amparo de la palabra a muchas mujeres, porque no se las estaba escuchando ese día porque había un murmullo".

"El recurso no es algo que no se haga habitualmente. Se va a pedir a la mesa que revea una decisión que tomó en un momento", añadió.

