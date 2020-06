Política

Bottero sobre Mato: "No se puede usar la reivindicación de género para cualquier cosa"

La directora de Inmujeres dijo que Verónica Mato no usó expresiones hirientes pero "actuó fuera del reglamento". "Yo no creo que a Graciela Bianchi se la pueda callar fácilmente, quizá a otras que son nuevas", agregó.

En los últimos días, el presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, fue criticado por la oposición a raíz de su actuación cuando tenía la palabra la diputada frentista Verónica Mato para referirse a cuestiones de género.

"En este corto tiempo que llevo como legisladora he tenido que presenciar cómo la voz de nosotras, mujeres parlamentarias, no es escuchada en este recinto y a las pruebas de hoy me remito", dijo Mato, a lo que Lema le advirtió que cuidara "las formas de cómo se dirige en este recinto".

"Usted está haciendo un montón de referencias que entiendo no tienen lugar, por lo tanto exprésese con total libertad, pero evite cualquier tipo de expresión hiriente que está prohibida por el reglamento", dijo el legislador nacionalista.

"Las mujeres hemos trabajado mucho para que cese esta ancestral violencia sobre nosotros. Y ustedes varones, ¿qué hacen? ¿cómo se sienten cuando varones como ustedes ejercer violencia física y sexual?", continuó Mato. En ese momento Lema volvió a interrumpir, y se leyó el artículo 73 del reglamento de la Cámara de Representantes, que refería a un llamado al orden. Este hecho motivó críticas de representantes políticas y figuras públicas, además de ameritar que la bancada del Frente Amplio advirtiera que "no aceptará" otro hecho como este.

Esta mañana, la directora de Inmujeres, Mónica Bottero, fue consultada al respecto por Informativo Sarandí.

"Me comuniqué con Lema para preguntar lo que había pasado, preocupada. Él me dijo que cuando se hace una alusión a otras personas, como no está la opción de responder, debe advertirlo a la persona que habla y que lo había advertido (a Mato) tres o cuatro veces y al ser desoído tuvo que tomar una resolución", contó.

"Dice que ya lo había hecho una docena de veces desde que empezó la legislatura, y en todos los casos habían sido hombres. Quedó preocupado ante las acusaciones que se le hicieron", dijo Bottero, que luego fue crítica con la forma de expresarse de la diputada.

"Me planteo que cuando uno esta reclamando que se le respete por su condición de género, hay que hacerlo con un poquito de responsabilidad. No es algo que se pueda usar por cualquier cosa, ni algo que se pueda usar como una acusación a todos los hombres del Parlamento y a todas las mujeres del Parlamento. Yo no creo que a Graciela Bianchi se la pueda callar fácilmente, quizá a otras que son nuevas y están un poco más inhibidas puede ser", agregó.

"No se puede usar la reivindicación de género para cualquier cosa porque nos van a dejar de creer y nos va a pasar como el pastor mentiroso", aseveró.

Al ser consultada si Mato usó expresiones hirientes, dijo que no, pero "lo que hizo fue actuar fuera del reglamento". "Me da la impresión de que este Parlamento está precisando un poco de límites a veces", consideró, en alusión a este caso y a otro encontronazo entre la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, y Germán Coutinho. "Hay una tendencia a que cuando nos ponemos nerviosos no nos importa nada y perdemos los estribos, cuando se debe dar ejemplo a los demás, de convivencia, de respeto, de cumplir las normas", concluyó.