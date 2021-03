Verónica Mato a Martín Lema: "Me hiciste sentir en carne propia la violencia política"

Política

El diputado Alfredo Fratti, del Frente Amplio, asume este lunes como presidente de la Cámara de Diputados, en la inauguración de un nuevo año legislativo. El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) ocupará el cargo en lugar del nacionalista Martín Lema. Ambos recibieron elogios y agradecimientos de la mayoría de los legisladores presentes, pero la diputada frenteamplista Verónica Mato criticó a Lema.

Tras celebrar la asunción del cargo por parte de Fratti, Mato se dirigió a Lema. "Quiero saludar al presidente, al expresidente de la cámara, el diputado Martín Lema. Felicitarlo y agradecerle por su trabajo. Pero la verdad que sería una hipócrita y no lo soy, si no le diría que usted me demostró, que vos me demostraste, lo solas que estamos las mujeres políticas en esta cámara y me hiciste sentir en carne propia lo que es la violencia política; lo que es ir a un lugar o ir al otro y que te reconozcan porque un señor te hizo callar", dijo Mato al justificar su voto por Fratti.

La diputada, que pertenece al sector Encuentro 18 de agosto, formado en 2019 para apoyar la precandidatura a presidente de Óscar Andrade, fue electa diputada por ocupar el cuarto lugar de la lista 1001. Las críticas de Mato a Lema se remontan a la sesión del 2 de junio, cuando el entonces presidente de la cámara la llamó al orden.

"En este corto tiempo que llevo como legisladora he tenido que presenciar cómo la voz de nosotras, mujeres parlamentarias, no es escuchada en este recinto y a las pruebas de hoy me remito. Muchas veces hemos tenido que hacer uso del amparo de la palabra, es usted testigo señor presidente, como también lo fui yo...", decía la diputada, cuando Lema interrumpió a Mato y le pidió que "cuide las formas de cómo se dirige en este recinto".

La diputada Mato recordó este lunes el episodio y sus repercusiones. "Como tú bien dijiste: uno no puede dejar de ser quien es. Lamentablemente el machismo es una realidad en este país, así que espero que en esta presidencia, ‘Canario' Fratti, luchemos también para que el micromachismo se vaya de esta cámara", agregó.

Por su parte, la diputada Nancy Núñez, del Partido Nacional, planteó su discrepancia con lo dicho por Mato. "Cuando yo estaba pensando qué definía al diputado Lema, pensaba en sus valores personales más que en sus valores profesionales, que están absolutamente descartados y a la vista dada la sobriedad de la presidencia que ha llevado adelante. Y en este sentido como mujer debo discrepar absolutamente con la diputada preopinante, en el sentido de que la característica fundamental y como persona que yo encontré, como mujer y legisladora del interior y sin experiencia, fue el gran compañerismo y la caballerosidad del señor Lema. En todo momento fue un compañero muy cercano y sobre todo muy respetuoso de la mujer y de la bancada femenina, así que discrepo absolutamente con la señora diputada y quiero destacar los valores personales como ser humano, compañero, muy cercano a todos nosotros", dijo Núñez. “Dejó muy alta la vara y esperamos que el diputado Fratti esté a la altura de las circunstancias”, agregó.

Además, la diputada Silvana Pérez Bonavita de Cabildo Abierto también se refirió al tema. “El diputado Lema deja una muy vara en esta presidencia; difícil cuando no imposible de igualar”, aseguró la legisladora. "Escuché algún comentario, por supuesto que aislado, sobre algo que no estoy de acuerdo. Creo que hay algo que te define Martín y es justamente lo respetuoso que sos, y lo que has hecho en esta cámara a modo de igualdad con todos los integrantes, con todos los legisladores. Acá nadie por ser hombre o mujer tiene distinta atención y justamente es la tarea legislativa lo que hace que uno resalte en la tarea. Es por un tema de capacidad de trabajo y no por un tema de género. Así que lo que es injusto me gusta también resaltarlo", agregó Pérez Bonavita, quien le deseó “éxito en lo que vendrá” y concluyó que será “sin dudas un gran líder”.

