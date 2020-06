El cruce de Martín Lema con legisladoras del FA en una tensa jornada parlamentaria

Política

Este martes se vivieron dos momentos de tensión en la Cámara Diputados.

Hubo un cruce entre el presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema (Partido Nacional) y las diputadas Verónica Mato y Susana Pereyra, ambas pertenecientes al Frente Amplio.

En primer lugar, cuando hizo uso de la palabra la diputada Mato hizo referencia a un poema de Pablo Neruda, señalando que esos versos no enamoran y no representaban a las mujeres.

"La voz de las mujeres era peligrosa, así como nuestras reuniones, casi siempre denostadas con frases tales como...", en se momento Mato dejó de hacer uso de la palabra y pidió a Lema el amparo de la palabra.

Lema dio lugar al pedido y solicitó silencio para que pueda "desarrollar con serenidad" su oratoria.

"Justamente estoy hablando de esto", dijo Mato al continuar. "Nos han querido separar y silenciar, juntas somos peligrosas porque nos organizamos como colectivo, porque nos permite reflexionar sobre nuestras problemáticas y generar discurso fuera de la hegemonía", dijo la legisladora.

"El movimiento feminista nos fortalece, nos hace pensar sobre la belleza que emana en un debate de mujeres que discuten sobre sus derechos. No hay mujer más bella que la que lucha por los derechos", sostuvo.

Por otro lado, Mato explicó por qué sentía la necesidad de "decir estas palabras en esta Cámara".

¿Qué es lo hiriente en las palabras de @Veronica_Mato? ¿Contar que la violencia política es una de las tantas formas de abuso que sufren las mujeres?



Hiriente es querer silenciar la voz de denuncia de las mujeres en el Parlamento llamando al "orden".pic.twitter.com/KiZkMOCJVR — Jóvenes FA (@jfrenteamplio) June 2, 2020

"En este corto tiempo que llevo como legisladora he tenido que presenciar cómo la voz de nosotras, mujeres parlamentarias, no es escuchada en este recinto y a las pruebas de hoy me remito. Muchas veces hemos tenido que hacer uso del amparo de la palabra, es usted testigo señor presidente, como también lo fui yo..."

En ese momento Lema interrumpió a Mato y le comunicó que "cuide las formas de cómo se dirige en este recinto".

"Usted está haciendo un montón de referencias que entiendo no tienen lugar, por lo tanto exprésese con total libertad, pero evite cualquier tipo de expresión hiriente que está prohibida por el reglamento", dijo el legislador nacionalista.

Mato respondió: "la verdad que no lo entiendo y me está quitando el tiempo".

La legisladora sostuvo: "si nosotras, como representantes nacionales, debemos vivenciar este machismo, nos pregunto ¿cómo esto se transmite en la sociedad? ¿cómo esto se capilariza en cada rincón del país? ¿cuántas mujeres somos violentadas y ninguneadas por el hecho de ser mujeres? Les pido estén atentos a esto".

Por otro lado, la diputada del FA dijo que "las mujeres no son propiedad de nadie para que se compare femicidios con abigeato", en referencia a los dichos del ministro de Ganadería Carlos María Uriarte.

"Las mujeres hemos trabajado mucho para que cese esta ancestral violencia sobre nosotros. Y ustedes varones, ¿qué hacen? ¿cómo se sienten cuando varones como ustedes ejercer violencia física y sexual?", cuestionó.

En ese momento Lema volvió a interrumpir, y se leyó el articulo 83 del reglamento de la Cámara de Representantes, que refería a un llamado al orden.

Round II

Cuando se discutió en el Parlamento el llamado a sala de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira; de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber; y de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, el debate en el Parlamento continúo siendo intenso.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Susana Pereyra (Movimiento de Participación Popular), dijo que votaba en contra de interpelar a los ministros "de la tarde para la tarde".

"La oposición está siendo avasallada porque en la historia reciente en este Parlamento nunca se votó una interpelación de la tarde para la tarde. Es una falta de respeto a la oposición porque nosotros tenemos el derecho y la obligación de informarnos", dijo Pereyra.

"Para nosotros una interpelación no es poca cosa (...) Una vergüenza es lo que está haciendo el partido de gobierno acá", sostuvo la diputada del MPP y Lema la interrumpió.

"No puede hacer alusiones. Usted no puede hacer lo que quiere, usted tiene que cumplir con el reglamento", sostuvo Lema.

"Permítanme porque a los gritos no se arregla", dijo el diputado nacionalista. Lema recordó que como se hizo con otros legisladores en su momento a Pereyra se le hacía la misma observación y la lectura del artículo 83.

"No tiene coronita ningún partido político que integra la Cámara", afirmó Lema.

"Cada vez que se haga una alusión personal o política en el fundamento del voto acá se va a cortar", agregó.

Pereyra le dijo a Lema que no fue ecuánime. "Usted nos está interrumpiendo permanentemente", dijo la legisladora Susana Pereyra.