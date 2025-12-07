Verano azul: cómo es el operativo con 600 policías que presentó el Ministerio del Interior

Montevideo Portal
El Ministerio del Interior presentó este domingo el operativo Verano Azul 2025-2026, con el que busca reforzar la seguridad durante los meses de verano.
El ministro Carlos Negro encabezó el lanzamiento junto a autoridades de Interior y Turismo, en un escenario marcado por móviles policiales desplegados y un énfasis en la proximidad con la ciudadanía.
El plan prevé la participación de más de 600 policías en todo el país, con patrullajes reforzados en balnearios, rutas, centros comerciales y zonas de alta circulación. También se incorporará una comisaría móvil para atender situaciones en distintos puntos del territorio y mejorar los tiempos de respuesta.
Negro subrayó que el objetivo es brindar “respuestas más rápidas” tanto a residentes como a turistas, y agradeció el esfuerzo adicional de los funcionarios durante la temporada.
Aunque el lanzamiento fue en Montevideo, el operativo tendrá un rol central en departamentos turísticos como Maldonado y Rocha, donde se espera mayor movimiento.
Con esta estrategia, el gobierno apuesta a una presencia policial más visible y preventiva, buscando garantizar un verano más seguro para quienes viven en el país y quienes lo visitan.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]