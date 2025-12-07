Policiales

Verano azul: cómo es el operativo con 600 policías que presentó el Ministerio del Interior

Montevideo Portal

El Ministerio del Interior presentó este domingo el operativo Verano Azul 2025-2026, con el que busca reforzar la seguridad durante los meses de verano.

El ministro Carlos Negro encabezó el lanzamiento junto a autoridades de Interior y Turismo, en un escenario marcado por móviles policiales desplegados y un énfasis en la proximidad con la ciudadanía.

El plan prevé la participación de más de 600 policías en todo el país, con patrullajes reforzados en balnearios, rutas, centros comerciales y zonas de alta circulación. También se incorporará una comisaría móvil para atender situaciones en distintos puntos del territorio y mejorar los tiempos de respuesta.

Negro subrayó que el objetivo es brindar “respuestas más rápidas” tanto a residentes como a turistas, y agradeció el esfuerzo adicional de los funcionarios durante la temporada.

Aunque el lanzamiento fue en Montevideo, el operativo tendrá un rol central en departamentos turísticos como Maldonado y Rocha, donde se espera mayor movimiento.

Con esta estrategia, el gobierno apuesta a una presencia policial más visible y preventiva, buscando garantizar un verano más seguro para quienes viven en el país y quienes lo visitan.

