Maldonado: motociclista de 19 años falleció en siniestro de tránsito en ruta 39

Un joven de 19 años falleció en la madrugada de este domingo en un siniestro de tránsito en accesos de la Cantera Marelli ruta 39, informó la Jefatura de Maldonado.
Según señalaron, sobre las 04:50, una colisión entre una moto y un automóvil generó el siniestro. El conductor del birrodado, de 19 años, debió ser atendido en el lugar, y fue diagnosticado con “múltiples fracturas, estado delicado”.
El tal sentido, fue trasladado a un centro de salud. Por su parte, en el auto viajaba una mujer al volante junto a un hombre, que resultaron ilesos.
En el centro asistencial, sobre las 10:00 de la mañana, el conductor de la moto falleció.
Las actuaciones continúan a cargo de la Seccional 6ta. quien enteró al fiscal letrado de 5.° turno y dispuso varias diligencias, para establecer como sucedió el hecho.
